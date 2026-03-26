Torneo Unión Regional Deportiva: el domingo, la programación completa

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida tiene confirmado el programa para la 5° fecha.

Las cuatro zonas de la competencia que cumple su 5° edición y otorga plaza para el Torneo Regional Amateur jugará la 5° fecha con Loma Negra, Hinojo, Sierra Chica, Estudiantes, Municipales y Embajadores jugando en condición de local.

La mayoría de los duelos se disputarán desde las 16:00 y también habrá acción para la Sub21

La programación:

Zona A

Domingo:

16:00 hs.: Alumni vs. Espigas

16:00 hs.: Cemento vs. Independiente

16:00 hs.: Boca vs. Balonpié

16:15 hs.: Loma Negra vs Colonias y Cerros

Zona B

Domingo:

15:00 hs.: Hinojo vs. Racing -sin visitantes-

15:00 hs.: Barracas vs. Vélez

16:00 hs.: Jorge Newbery vs. Sportivo Piazza

16:00 hs.: Juventud vs. San Martín

Zona C

Domingo:

16:00 hs.: Sierra Chica vs. Ferro

16:00 hs.: Urdampilleta vs. El Fortín

16:00 hs.: Bancario vs. Ingeniero Newbery

16:00 hs.: Casariego vs. Lilán

Zona D

Domingo:

13:30 hs.: Municipales vs. Empleados

16:00 hs.: Racing (L) vs. Platense

16:00 hs.: Embajadores vs. Bull Dog

16:45 hs.: Estudiantes vs. Pirovano