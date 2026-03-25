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 - 25 de Marzo de 2026 | 18:20

Una menor herida en un siniestro vial

Ocurrió este miércoles por la tarde en avenida Del Valle y Lamadrid entre un auto y una bicicleta. Debió ser trasladada al Hospital con golpes, sin heridas de gravedad.

Este miércoles por la tarde una bicicleta impactó contra el lateral de un auto en la intersección de avenida Del Valle y Lamadrid.

En el rodado menor se trasladaban dos personas. Una niña de 14 años debió ser trasladada al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” producto de los golpes de la caída, sin heridas de gravedad. El otro ocupante, de 15 años, fue atendido en el lugar por los servicios de salud, también por golpes. 

El tránsito, parcialmente interrumpido en la zona, fue ordenado por oficiales que realizaron las tareas de rigor correspondientes.

 

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