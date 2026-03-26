Santa Teresa, 125 años de un Colegio que es mucho más que eso

Hace 125 años, en el medio de un desierto verde, lejos de todo lo que podía hacer menos complejo el transporte y la comunicación, nacía en la Colonia Hinojo el Colegio Santa Teresa fundado por las Misioneras Siervas del Espíritu Santo, con la expresa voluntad de su creador San Arnoldo Janssen, quien legó para el resto de los tiempos el lema “Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones y en los corazones de todas las personas”.

Será jornada de celebraciones y reencuentros este jueves en el acto conmemorativo que comenzará a las 19 en el gimnasio del Colegio, con la presencia de los alumnos de ayer, de hoy y de siempre.

“Lo estamos viviendo con mucha alegría, con muchas expectativas, muchas emociones que se reencuentran, se reviven” confesó la representante legal y directora general Patricia Conte.

Esta vez en la charla lo más jugoso, lo más conmovedor y lo más emocionante brotó a la hora de los saludos, cuando al describir aquellos comienzos, Patricia afirmó: “Sin dudas fue obra del Espíritu Santo”.

“Cuando se llega a Colonia Hinojo lo primero que se ve es el colegio y la iglesia. A Santa Teresa hay que pisarlo, hay que caminarlo” recomendó y sumó: “Uno lo contempla y es impresionante la obra gigante que hicieron estas mujeres, y lo pone en valor cuando se traslada a 1901, con qué recursos, medios de comunicación y medios de transportes contaban. Nada”.

“Uno entra a esta capilla, con estos vitraux traídos en barco desde Alemania, en tren hasta Azul y en carreta a Colonia Hinojo. Una cosa es contarlo, otra cosa verlo y pensar ‘en serio fue así’. El piso de la escuela secundaria son piedras baldosones rojos traído de Alemania. Es increíble la vida que tienen estas paredes, estos vitraux, estas oficinas, la cocina, el sector de las pupilas” describió emocionada.

El relato siguió mirando hacia “el parque donde las hermanas sembraban para cosechar, tenemos un molino con un tanque. Uno lo mira y dice ‘esto es magnífico, esto es obra del Espíritu Santo’. Es increíble semejante gigante en este pueblito, que hoy tenga 480 alumnos, que después de haber atravesado crisis de todo tipo -como las hemos atravesado todos en educación- la gente venga a la Kreppel y nos pregunte cómo es posible que el Colegio esté igual que hace 50 años”.

“Uno hace lo que tiene que hacer, obviamente, como comunidad, los chicos cuidan, nosotros cuidamos, las familias sostienen, pero es impresionante, hay que vivirlo” insistió.

La charla había empezado con Patricia citando que este jueves se pone en marcha un calendario de celebraciones, “de muchas experiencias nuevas y cosas que pensamos para los estudiantes de ayer, los de ahora y los de siempre”, aunque prefirió mantener el misterio hasta tanto se dé a conocer el programa en forma oficial.

“Santa Teresa tiene la particularidad que se fundó el colegio y se empezaron a acercar los pobladores. El propósito de la Congregación del Verbo Divino, mandar a estas mujeres llenas de coraje, de valentía y de fe a estas sierras, fue justamente acompañar a los pobladores que venían a situarse al centro de la provincia de Buenos Aires, a trabajar los campos y alejados de sus tierras natales” refirió.

Las pioneras llegaron con los primeros días del siglo pasado. “A las primeras hermanas que en el 1900 pisaron estas tierras las iban a buscar en carrozas a Azul. Esta historia siempre se comparte en la fiesta de la Kreppel, eran carretas, pero les decían carrozas porque venían decoradas con flores y con colores propios de Alemania”.

“Uno se imagina leyendo las crónicas que era el medio del campo, totalmente inhóspito, no había nada y ahí empezaron fundando el Colegio en una casa, como albergue para las niñas y los niños y sostenerlos mientras sus padres trabajaban en el campo. A esto le sumaron por supuesto la misión y la educación” repasó Patricia.

Aquella casa fue mutando hasta el edificio imponente de hoy en día. “Las galerías que hoy están todas cerradas, antes estaban abiertas; no había paredones entre los patios verdes, era muy amplio todo, había mucha siembra porque ellas sostenían la alimentación de los pupilos” apuntó Patricia.

Comida de la mejor calidad para los chicos, orgánica, cuando la palabra quizás no estaba en el diccionario de aquellas hermanas.

“Todo lo que se lograba a través de la siembra, la cosecha, los animales, ordeñarlos, los quesos, los dulces, era todo producido por las hermanas. Se pueden transitar los patios del fondo y están todavía las vías que llevaban las vagonetas para cargarlas con los frutos de los ciruelos, los cerezos, los higos, los duraznos, los olivos, los nogales que hoy seguimos teniendo” describió.

“A posteriori vino el gimnasio, que se terminó en los ‘80, pero todo comenzó siendo una casa de hospedaje” recordó Patricia.

La matrícula del colegio está distribuida en las localidades vecinas: “El mayor número que tenemos hoy en el colegio es de Sierra Chica, luego le sigue Hinojo y luego Colonia Hinojo”.

Alumnos que egresan, toman distintos caminos en la vida, pero nunca se olvidan de su Colegio Santa Teresa.

Y algunos nunca han podido separarse de él. “Tenemos equipos directivos y docentes que iniciaron su paso por la vida escolar de Santa Teresa desde el nivel inicial, así que lo que vive esta gente es increíble, es mágico”.

Con el mismo compromiso de aquellas hermanas que llegaban en carreta desde Azul hace 125 años: “Yo llegué al Colegio Santa Teresa en 2018, cuando las hermanas se fueron y me encontré con una vida impresionante: una vida de entrega, de profesionalismo, porque más allá de ese amor por el Colegio, de esa identidad con el colegio, son profesionales de la educación”.