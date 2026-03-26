En abril se lanza el programa de orientación vocacional

El último año de la secundaria suele estar marcado por dudas, expectativas y decisiones que pueden definir el futuro académico y laboral de quienes terminan la escuela secundaria.

Por eso, la Facultad de Ingeniería de Olavarría lanzará, un año más, el Programa de Orientación Vocacional Ocupacional (OVO). El encuentro se realizará el martes 8 de abril en el auditorio de la FIO, en dos horarios —10 y 14 horas— pensados para facilitar la asistencia en contraturno escolar.

El servicio de OVO es gratuito y ofrece distintas modalidades: un curso de cuatro clases en contraturno, una jornada intensiva en horario escolar en el Centro Universitario de Olavarría (CUO), y la posibilidad de realizar consultas personalizadas por redes sociales o correo electrónico.

Con esta propuesta, la FIO reafirma su compromiso de ser un espacio de referencia para los y las jóvenes que están definiendo su vocación, brindando herramientas para reflexionar sobre intereses, capacidades y oportunidades.

Las consultas pueden canalizarse a través del correo electrónico vocacion@fio.unicen.edu.ar.