Este sábado inaugura la muestra “Leyendas” en el Museo Emiliozzi

Este sábado 28 de marzo, a las 19 horas, en el Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi” inaugurará la muestra “Leyendas” con una exposición de vehículos de colección de vecinos de Olavarría.

En el marco de la propuesta se podrán ver cupés en perfecto estado de conservación y recorrer la evolución de los autos deportivos por excelencia.

Se define como Cupé a un tipo de carrocería cerrada con 2 puertas, 2 o más plazas, 2 o más cristales laterales, de línea generalmente deportiva. El término cupé se remonta a los tiempos de las carrozas, en que definía un coche con cabina reducida y cerrada, obtenida cortando (“coupé” en francés significa “cortar”) parte de una berlina tradicional y dejando completamente al descubierto el puesto del cochero.

De este cupé derivó el automóvil cupé de ville, coche típico de ciudad con puesto descubierto y sin cristales laterales para el conductor.

Con el aumento de la motorización y la difusión de la costumbre de conducir personalmente los propios automóviles, el cupé de ville sufrió una inevitable decadencia. A partir de entonces todos los automóviles con carrocerías de volumen limitado, de dimensiones reducidas y con carácter deportivo fueron denominados con el término cupé.

La muestra “Leyendas” estará en exposición hasta el 28 de junio, y podrá visitarse de martes a viernes: 8 a 14 horas y sábados y domingos: 16 a 19 horas. Se recuerda que los días lunes, el Museo Emiliozzi permanece cerrado al público.