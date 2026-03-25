Los delegados municipales serán electos cada 4 años

El intendente municipal, Maximiliano Wesner, decidió extender el plazo de duración del cargo de los delegados municipales. Una noticia que ya fue informada a los actuales funcionarios elegidos por el voto democrático en cada una de sus localidades. Será de 4 años, tal como lo son los del intendente y concejales y concejalas.

Según se explicó desde la gestión, "la extensión del mandato permite dotar de mayor estabilidad administrativa a las delegaciones municipales, favoreciendo la ejecución de proyectos de mediano y largo plazo, la optimización de los recursos públicos y la consolidación del rol del Delegado Municipal como actor estratégico del desarrollo local".

Además, se anunció que "el objetivo es que la realización de la elección de Delegados Municipales en coincidencia con los procesos electorales generales promueva una mejor participación ciudadana, fortalezca la legitimidad democrática de las autoridades electas y garantice una adecuada representación de la voluntad popular".

“Los delegados seguirán siendo elegidos por sus vecinos, por medio del voto. El único cambio es que, en vez de estar dos años en el cargo, el mandato será por cuatro. Y las elecciones se realizarán el mismo año de las elecciones generales, coincidiendo con la elección del intendente municipal. En vez de realizarse este año, será el año que viene”, explicó Wesner.

Cabe destacar que la actual duración no coincide con el plazo que cumplen los intendentes, y el recambio dificulta la planificación, ejecución y continuidad de las políticas públicas locales.