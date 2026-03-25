Fútbol Femenino: acción solo en Primera División y amplia goleada

La Liga de Fútbol de Olavarría tuvo continuidad con la disputa de la 2° fecha del primer torneo del año y fue con duelos solo en la categoría mayor.

La programación tuvo triunfos de Colonias y Cerros y Municipales en turno matutino y de Racing en horario nocturno.

Los resultados:

Club Ciudad 1 (Mía Suárez) – 3 (Valeria Oroná -2- y Daiana Leonardo) Colonias y Cerros

Municipales 19 (Brenda Leguizamón -3, Sonia Tabarés -4-, Lucía Reyes -2-, Magdalena Angueira -2-, Luna Girado, Sheila Irazar -2-, Luna Rojas, Keyla López 2 , Agustina Pérez y Mía Rollano) – 0 Sierra Chica

El Fortín 1 (Katherine Lora) – 7 (Federica Fernández, Olivia Fugaracho -4-, Sofía Ortiz y Belén Victorero) Racing

Libre: Ferro

Fuente: Prensa LFO