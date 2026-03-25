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 - 25 de Marzo de 2026 | 14:45

Fútbol Femenino: acción solo en Primera División y amplia goleada

El Torneo “Andrea Serris” tuvo continuidad el pasado fin de semana y fue con la disputa de una nueva fecha en Primera División. Inferiores fue suspendido por las malas condiciones climáticas.

La Liga de Fútbol de Olavarría tuvo continuidad con la disputa de la 2° fecha del primer torneo del año y fue con duelos solo en la categoría mayor.

 

La programación tuvo triunfos de Colonias y Cerros y Municipales en turno matutino y de Racing en horario nocturno.

 

Los resultados:

Club Ciudad 1 (Mía Suárez) – 3 (Valeria Oroná -2- y Daiana Leonardo) Colonias y Cerros 

Municipales 19 (Brenda Leguizamón -3, Sonia Tabarés -4-, Lucía Reyes -2-, Magdalena Angueira -2-, Luna Girado, Sheila Irazar -2-, Luna Rojas, Keyla López 2 , Agustina Pérez y Mía Rollano) – 0 Sierra Chica 

El Fortín 1 (Katherine Lora) – 7 (Federica Fernández, Olivia Fugaracho -4-, Sofía Ortiz y Belén Victorero) Racing 

Libre: Ferro 

 

Fuente: Prensa LFO

 

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