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Investigadores colombianos ofrecerán una charla sobre el dengue

Se trata de una propuesta para reflexionar colectivamente sobre el dengue desde una mirada integral que articula ciencia, salud y comunidad. 

La Facultad de Ciencias de la Salud ofrecerá para estudiantes, docentes y graduados una charla sobre dengue “Entendiendo el cuerpo, la enfermedad y la comunidad”, en el marco de una visita institucional de docentes investigadores de la Universidad Unidad Central del Valle del Cauca (Colombia).

 

La actividad forma parte del proyecto internacional de cooperación “Internacionalización solidaria: fortaleciendo alianzas con impacto global”, en el que también participan los docentes de la Facultad, Gustavo Otegui, María del Carmen Weis y Cecilia Amarelle.

 

Se trata de una propuesta para reflexionar colectivamente sobre el dengue desde una mirada integral que articula ciencia, salud y comunidad. Disertarán el Mag. Marco Tulio Cañizales Caicedo, el Dr. Juan Sebastián Henao Agudelo, la médica María del Carmen Weis y la licenciara Cecilia Amarelle.

 

La charla se celebrará este jueves a las 19 en el aula 9 de la Facultad de Ciencias de la Salud. También se podrá seguir de manera online en https://meet.google.com/dph-ficn-vjk.

 

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