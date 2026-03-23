Liga Federal: Estudiantes sumó una nueva ficha juvenil

Estudiantes sumó una nueva ficha para la Liga Federal ya que en las últimas horas se sumó Mateo Rincón que ya entrenó con el equipo.

El “Bataraz” sumó a una promisoria ficha juvenil con el arribo de Mateo Rincón que finalizó su participación en Unión de Mar del Plata.

El alero, oriundo de Coronel Suárez, tiene 17 años, mide 1,88 y en 2023 se consagró campeón argentino U15 con la Selección de la Provincia de Buenos Aires, compartiendo equipo con Gonzalo Aman.

Rincón es un jugador formado en Deportivo Sarmiento, donde jugó el último Torneo Pre-Federal donde debió enfrentar al “Bata”.

En sus primeras palabras como jugador de la entidad olavarriense, Rincón expresó: “Estoy muy contento por esta oportunidad y agradecido a todos los que hicieron posible mi llegada. Es un club grande, con historia, y representa un lindo desafío. Vengo con muchas ganas de sumar minutos, seguir creciendo y aportar lo mejor para el equipo. Vi que hay un gran grupo y eso también fue clave para decidir venir. La idea es disfrutar, ganar la mayor cantidad de partidos posible y, si se da, poder pelear por cosas importantes”.

El juvenil que también ostenta en su historial alguna convocatoria a los preselectivos nacionales compartirá la experiencia de vivir en los dormís junto a Mateo Framiñan e Ignacio Murias.

Fuente: Prensa CAE