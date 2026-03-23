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 - 23 de Marzo de 2026 | 18:48

Torneo Unión Regional Deportiva: la Sub21, con muchos goles en la 4° fecha

En el transcurso del fin de semana largo, y aún con partidos por disputarse, la categoría Sub21 del Torneo Unión Regional Deportiva jugó una nueva fecha.

Fotos: Prensa Urdampilleta // Modo Pedal

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida tuvo actividad para la categoría Sub21 y, en todos los partidos disputados hasta el momento, hubo goles.

 

Con goles en todos los partidos disputados hasta el momento, la categoría Sub21 juega la 4° fecha.

 

Para los equipos de Olavarría hubo victorias para Hinojo y Estudiantes. Además, empataron Colonias y Cerros, Espigas, San Martín y Racing.

 

Por otro lado, en Primera División, Empleados de Comercio derrotó a Racing de La Madrid en condición de visitante en uno de los duelos que habían sido postergados.

 

 

Los resultados:

Primera División

Zona D

Racing (L) 1 (Fredes e/c) – 3 (Gonzalo Tello e/c, Felipe Moralez, Milton Alvez) Empleados de Comercio

 

Sub21

Zona A

Colonias y Cerros 1 (Milton Sequeira) – 1 (Facundo Vivas) Espigas 

Alumni Azuleño 1 (Salvador Grandinetti) – 0 Loma Negra 

Cemento Armado 1 (Francisco Varzilio) – 4 (Santiago Viola -2-, Benicio Palazzo) Balonpié 

Boca 2 (Nahuel Coronel y Lautaro Sánchez) – 1 Independiente 

Zona B

Hinojo 5 (Tobías Rúppel -2-, Benjamín Sosa y Ramiro Di Lorenzo -2-) – 0 Vélez

Jorge Newbery 1 (Justo Castellano) – 1 (Ulises Blando) San Martín 

Sportivo Piazza 1 (Tomás Santillán) – 1 (Alexis Spitale) Racing  

Juventud 3 (Ramiro Del Valle, Benjamín Salvatierra y Franco Díaz) – 0 Barracas 

Zona C

Sierra Chica – Bancario (martes a las 14.15)

El Fortín – Ferro (martes a las 16)

Urdampilleta 2 (Gian Saravia y Santino Sararols) – 1 (Bautista Torres) Lilán 

Ingeniero Newbery - Casariego (martes a las 14)

Zona D

Racing (L) 1 (Agustín Mañero) – 2 (Xavier Aranzivia, Santiago Tartarelli) Empleados de Comercio

Pirovano 1 (Simón Caron) – 0 Embajadores 

Estudiantes 2 (Aquiles Martínez y Genaro Villarroel) – 0 Municipales 

Bull Dog - Platense (martes a las 14)

 

Fuente: Prensa LFO

 

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