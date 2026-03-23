Torneo Unión Regional Deportiva: la Sub21, con muchos goles en la 4° fecha

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida tuvo actividad para la categoría Sub21 y, en todos los partidos disputados hasta el momento, hubo goles.
Con goles en todos los partidos disputados hasta el momento, la categoría Sub21 juega la 4° fecha.
Para los equipos de Olavarría hubo victorias para Hinojo y Estudiantes. Además, empataron Colonias y Cerros, Espigas, San Martín y Racing.
Por otro lado, en Primera División, Empleados de Comercio derrotó a Racing de La Madrid en condición de visitante en uno de los duelos que habían sido postergados.
Los resultados:
Primera División
Zona D
Racing (L) 1 (Fredes e/c) – 3 (Gonzalo Tello e/c, Felipe Moralez, Milton Alvez) Empleados de Comercio
Sub21
Zona A
Colonias y Cerros 1 (Milton Sequeira) – 1 (Facundo Vivas) Espigas
Alumni Azuleño 1 (Salvador Grandinetti) – 0 Loma Negra
Cemento Armado 1 (Francisco Varzilio) – 4 (Santiago Viola -2-, Benicio Palazzo) Balonpié
Boca 2 (Nahuel Coronel y Lautaro Sánchez) – 1 Independiente
Zona B
Hinojo 5 (Tobías Rúppel -2-, Benjamín Sosa y Ramiro Di Lorenzo -2-) – 0 Vélez
Jorge Newbery 1 (Justo Castellano) – 1 (Ulises Blando) San Martín
Sportivo Piazza 1 (Tomás Santillán) – 1 (Alexis Spitale) Racing
Juventud 3 (Ramiro Del Valle, Benjamín Salvatierra y Franco Díaz) – 0 Barracas
Zona C
Sierra Chica – Bancario (martes a las 14.15)
El Fortín – Ferro (martes a las 16)
Urdampilleta 2 (Gian Saravia y Santino Sararols) – 1 (Bautista Torres) Lilán
Ingeniero Newbery - Casariego (martes a las 14)
Zona D
Racing (L) 1 (Agustín Mañero) – 2 (Xavier Aranzivia, Santiago Tartarelli) Empleados de Comercio
Pirovano 1 (Simón Caron) – 0 Embajadores
Estudiantes 2 (Aquiles Martínez y Genaro Villarroel) – 0 Municipales
Bull Dog - Platense (martes a las 14)
Fuente: Prensa LFO