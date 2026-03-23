Llega el estreno del podcast "Sierra Chica 1996. Fuga, motín y masacre en Semana Santa"

Cuando se cumplen 30 años del recordado Motín de Sierra Chica, se estrena “Sierra Chica 1996. Fuga, motín y masacre en Semana Santa”, una crónica e investigación al estilo Podcast Documental, que relata -mediante distintos testimonios, audios y entrevistas- los hechos que ocurrieron al interior de la Unidad Penal 2 de Sierra Chica, antes, durante y después del motín más largo y sangriento de toda la historia criminal argentina.

El saldo trágico fue de 8 muertos, 17 rehenes y más de 1 semana sin soluciones posibles; y dentro del caos generalizado hubo venganza, descuartizamientos, canibalismo y quema de cuerpos humanos; que hicieron de este motín, el más recordado y espeluznante de los últimos años.

El podcast “Sierra Chica 1996. Fuga, motín y masacre en Semana Santa” tendrá 5 episodios de 15 minutos cada uno, que a través de un relato de los hechos ocurridos, más la suma de audios y testimonios aparecidos en aquel momento, y varias entrevistas realizadas por esta producción a periodistas, guardias y rehenes relacionados al caso; brindarán un acercamiento concreto a esos días de 1996.

“Sierra Chica 1996. Fuga, motín y masacre en Semana Santa” es una idea original con formato documental, que tuvo la edición y producción sonora de Marcelo Martínez, la locución e investigación de César Edery y la producción general de LU32 y Conexión 7400.

Los episodios se difundirán semanalmente, comenzando el lunes 30 de marzo de 2026 (a 30 años del acontecimiento trágico) y así, sucesivamente cada lunes. Se podrán escuchar de manera exclusiva en las mañanas de Radio Olavarría y por la noche de cada lunes, se compartirá desde distintas plataformas (Spotify, YouTube, entre otras).

Ya está disponible el tráiler de “Sierra Chica 1996. Fuga, motín y masacre en Semana Santa” para que puedan escuchar de qué se trata.