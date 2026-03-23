Día de la Memoria: el cronograma de actividades de este martes

Con motivo de cumplirse cinco décadas del inicio de la última dictadura cívico militar, se vienen desarrollando en Olavarría diversas actividades conmemorativas que tendrán su jornada central este martes.

El Municipio difundió en cronograma, elaborado junto con la Comisión por la Memoria, e invitó a la comunidad a formar parte de las distintas acciones bajo la consigna propuesta por los organismos nacionales de derechos humanos “Que digan dónde están”, la cual mantiene el reclamo permanente por recuperar la identidad de las personas que aún permanecen desaparecidas.

Martes 24

-Desde las 9 Maratón por la Memoria en el ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni, organizada por el Sindicato de Trabajadores Municipales.

-Desde las 11, Sesión Especial por el día nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia en Monte Pelloni.

-Desde las 16 horas, acto central en el Parque de la Memoria (Colón y Brown). Contará con múltiples actividades y expresiones artístico musicales. Al finalizar, se convoca a marchar hacia el Paseo Jesús Mendía. En caso de lluvia se realizará en el Teatro Municipal.

25/3: cuentos prohibidos. Centro Cultural Universitario. Organizado por el Centro Cultural Universitario y la biblioteca Coty Laborde. Horario: de 9 a 10 y de 14 a 15.

26/3: canciones prohibidas. Centro Cultural Universitario (San Martín 1955)

26/3: Ensayo del coro universitario abierto a la comunidad. Centro Cultural Universitario (San Martín 1955). Horario: de 20 a 21.

26/3: ronda reflexiva sobre Género y memoria “Narrativas en la construcción de memoria sobre el pasado reciente” Organizada por DMGyD y APDH. Lugar: Centro Cultural San José, 18 horas.

26/3: presentación del libro “Interpretar la ausencia”. Representación de las memorias en el género libro álbum: una lectura desde la argentina de la pos dictadura. Con Nadia Jimenez. Lugar: SUM del Instituto Superior de Formación Docente N°22, 19 horas.

27/3: acto “Memoria presente: reconocimiento a quienes sostuvieron la Verdad y la Justicia”, a las 20 horas en el Teatro Municipal. Se hará un reconocimiento a la labor que durante 50 años realizaron múltiples instituciones, organizaciones y ciudadanos en general, para sostener presente la historia local y el recuerdo de quienes más sufrieron la represión de la última dictadura cívico militar en Olavarría.

28/3: proyección del cortometraje “Carnavales prohibidos”. Desde las 17 horas en el Centro Cultural San José. Invitados: “Coco” Romero, Músico-Investigador del Carnaval y Gestor cultural; Amorina Martínez, Museo vivo de Carnaval Metropolitano, Integrante de la murga Arrebatando Lágrimas.

28/3: como parte de las propuestas “Que florezcan mil flores” y “Tejiendo Memoria”, convocan a la confección de flores de origami y pañuelos en crochet. A las 18 horas en el Centro Cultural San José.