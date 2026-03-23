“Sin nuestro trabajo, los aviones no podrían despegar, ni aterrizar”

En el Día Meteorológico Mundial, el Servicio Meteorológico Nacional está otra vez en la mira del lápiz rojo del Gobierno nacional y una fuente a la que tuvo acceso este medio reveló los dramáticos momentos que se están viviendo a nivel del personal y los costos que puede pagar el país de consumarse esta política de achique contra un servicio tan esencial.

“Antes de que llegue este Gobierno, el Servicio Meteorológico estaba con alrededor de 1500 empleados. Marzo de 2023 fue un marzo tan crítico como éste: hubo despidos masivos, con una lista negra cada día. Literalmente nos llamaban y nos decían que nos quedábamos sin trabajo” recordó esta alta fuente del organismo.

El achique fue duro, lo que se teme es que lo sea aún más. “De 1500 quedamos trabajando 700 personas para 155 estaciones meteorológicas a lo largo de todo el país, desde La Quiaca hasta la Antártida y todas las informaciones que recabamos las estaciones meteorológicas son las que permiten que el pronosticador pueda hacer un buen pronóstico, que se puedan brindar las alertas, para que no pase lo que pasó en Bahía Blanca, que hubo una alerta naranja aunque lo quieran negar” sumó.

La fuente recordó en este sentido los ataques repetidos de Eduardo Feinman en TV. “Nos está destrozando. Agredió a un compañero y no sabe que las informaciones que él considera valederas son de una aplicación que depende de los radares del Servicio Meteorológico” dijo.

Según éste y otros testimonios, las estaciones meteorológicas del país están funcionando “a pulmón” y los mismos empleados deben adquirir los elementos de trabajo para que el sistema no pierda la tradicional eficiencia.

“Sin nuestro servicio Feinman ni siquiera podría tomarse el avión a Europa, porque no sólo dependen de nosotros los pronósticos climáticos, la temperatura, los vientos, si va a llover. La aeronáutica depende de nuestros datos; un avión no va a despegar, ni aterrizar sin nuestros datos, defensa civil y bomberos dependen de nosotros, que aterrice un vuelo sanitario para poder atender a un enfermo depende de nosotros, la agronomía depende de nosotros. Muchos sectores dependen de la información que vamos recopilando” destacó.

La labor del SMN fue clave en marzo de 2025 para orientar a las autoridades olavarrienses y a la población local sobre el devenir de un clima que puso en vilo a toda la ciudadanía durante varias semanas. Fueron jornadas de trabajo 24x7 ante la amenaza de que la Ciudad recibiera una agresión del tipo de la sufrida por Bahía.

“Cuando ocurren esos episodios climáticos, que la gente se resguarda, nosotros estamos sentados en la oficina exponiendo nuestras vidas para poder seguir brindando los datos. Ningún trabajador del SMN en todo el país puede parar, ni para las Fiestas” planteó la fuente a la que tuvo acceso este medio.

Son trabajadores cuya actualidad es la misma que muchos sectores de la administración pública nacional: los aumentos de sueldos han sido muy por debajo de la escalada inflacionaria y sus ingresos los encajan por debajo de la línea de indigencia.

“Es poco, pero es un ingreso seguro que tenemos cada mes. Desde que asumió este Gobierno nunca hubo más de un 1% de aumento mensual. A pesar de todo esto nosotros seguimos trabajando, seguimos cumpliendo” reportó otra fuente consultada.

Los trabajadores del SMN vuelven a sentir en este marzo de 2026 la angustia que atravesaron para la misma fecha tres años atrás: “Estamos viviendo muy mal, fuera de que todo el mundo está así, bajo un estrés laboral terrible, esperando si nos va a llegar o no la comunicación de despido. Según el Estado nosotros no servimos y además tienen el apoyo de ciertos sectores mediáticos”.

“Esto me afecta hasta en la vida diaria. Estamos muy mal anímicamente y el tema es que no hay forma de defenderse. Hoy por hoy la única forma que tenemos de defendernos es que en cada lugar donde se encuentra una estación meteorológica los medios nos ayuden a hacerlo público, que el país se entere de lo que pasa y lo que realmente valemos” expresó un trabajador del SMN.

En tal sentido, los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional publicaron este lunes en redes sociales un comunicado: “Desde ATEPSA, con una trayectoria histórica en la representación de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Meteorológico Nacional, seguimos defendiendo cada área que forma parte del sistema aeronáutico, entendiendo que la seguridad no admite recortes.

“Cuando se ajusta en áreas críticas, no sólo se afecta a los trabajadores, se pone en riesgo todo el sistema. Defender la meteorología aeronáutica es defender la seguridad de todos y todas”.