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 - 23 de Marzo de 2026 | 16:42

Villamayor volvió al Turismo 4000 Argentino y abandonó en el debut

Luego de ser campeón la pasada temporada y de incursionar en el TC Mouras, Nicolás Villamayor volvió al Turismo 4000 Argentino el pasado fin de semana y debutó con abandono.

Foto: Instagram

El Turismo 4000 Argentino tuvo su tercera fecha en La Plata y fue con el retorno de Nicolas Villamayor en un Ford del equipo de Miguel Mutevelis, pero el campeón no pudo ver la bandera a cuadros.

 

Nicolás Villamayor regresó al autódromo “Roberto Mouras” de La Plata con la categoría donde se consagró campeón luego de su desvinculación del equipo Trotta Racing, donde venía compitiendo con un Torino dentro del TC Mouras.

 

El piloto, con nuevas aspiraciones de ser protagonista, continúa con la motorización de su papá, pero en el transcurso del domingo y en la Final de la categoría, debió abandonar por un toque.

 

Villamayor peleaba puestos de podio cuando debió abandonar por un toque con Ricardo Zubía en una de las curvas del circuito donde se consagró ganador Máximo Tonlorenzi.

 

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