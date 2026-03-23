Liga Federal: jugaron todos, pero solo ganaron los del “Rojinegro”

La tercera categoría del básquet nacional sigue adelante con la acción en todas las Conferencias del país y en los duelos donde hubo presencia local, solo festejó Independiente.

En la Conferencia Sudeste A, mientras Estudiantes perdía en La Pampa, Independiente sumó su segundo triunfo en el Duggan Martignoni al vencer a All Boys. Fue 87 a 81.

En el elenco “Rojinegro”, Ariel Weisbeck completó 33:11 minutos con 13 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias y Matías Beltramella sumó 1 rebote en 1:27 minutos.

Dentro de la competencia bonaerense, pero en la Zona B, Atenas cayó dos veces en condición de local y sigue con una sola victoria.

En la primera de las presentaciones perdió 78 a 71 ante San Fernando con 20 puntos, 11 rebotes, 1 tapa de Ignacio Aman en 32:04 minutos y Santiago Aman sumó 1 punto, 7 rebotes y 2 asistencias en 31:18.

Luego, nuevamente en el gimnasio “Griego”, fue derrota ante Estudiantes de La Plata por 61 a 58. Santiago Aman aportó 11 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia en 33:43 y el mayor de los hermanos jugó 13:05 con 3 puntos.

Por otro lado, en FeBaMBA, Presidente Derqui perdió 73 a 72 ante Unión Vecinal de Munro en condición de visitante.

Maurio Pane terminó su presentación con 23 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 1 recupero y 1 tapa en 36:52 minutos.