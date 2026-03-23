Se inauguró la muestra “Los caminos de la Memoria” en el Centro Cultural

Este lunes por la tarde quedó inaugurada la muestra “Los caminos de la Memoria: 50 años de lucha olavarriense por la verdad y la justicia”, en el marco de las actividades conmemorativas del aniversario del inicio de la última dictadura militar.

El acto inaugural fue a las 19 horas, en el Centro Cultural Municipal “San José” y contó con la presencia de la subsecretaria de Cultura Sofía Arévalo, la directora de Patrimonio Cultural Dana Vergara, Leandro Lora, antropólogo, y Carmelo Vinci, por la Comisión por la Memoria.

La exposición, que abarca una de las salas del lugar, recorre la tarea que múltiples actores de la localidad impulsaron para mantener viva la historia olavarriense vinculada con la última dictadura militar.

Se trata de una muestra gráfica, sonora, espacial y audiovisual, que se propone recuperar la tarea de miles de olavarrienses que, con el dolor de sus propias historias y el compromiso con sus vecinos, amigos, compañeros decidieron, durante 50 años, sostener viva la historia que trágicamente escribió la última dictadura militar en nuestra localidad.

La muestra permanecerá durante todo el mes de abril. Esta propuesta contará también con actividades paralelas dentro del mismo Centro Cultural.