Inicia el curso de aspirantes a Bomberos en Olavarría con 55 inscriptos

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría pondrá en marcha una nueva edición de la Escuela de Aspirantes, un espacio para la formación de quienes buscan incorporarse al Cuerpo Activo. El comandante General Raúl Ferreira brindó detalles sobre el inicio del ciclo, la estructura del curso y el perfil de los aspirantes seleccionados.

“Es una institución que siempre va a necesitar recambio de gente. Muchos de los que hoy estamos en actividad pasamos a reserva después de 25 años o más, entonces hay que ir preparando gente nueva, con otra energía y otra visión”, explicó.

De acuerdo a lo precisado desde la institución, el proceso de inscripción tuvo una gran convocatoria, aunque luego de las instancias de evaluación y entrevistas, el grupo quedó conformado por alrededor de 55 aspirantes, 44 hombres y 11 mujeres.

En cuanto al perfil de los anotados, las edades van desde los 18 hasta los 37 años, predominando aspirantes de entre 30 y 35 años, lo que representa una ventaja para la institución: “Buscamos gente que ya tenga cierta estabilidad, porque estar en bomberos requiere compromiso y tiempo. Van a tener que aprender a dividir bien el tiempo entre la familia, el trabajo y esta vocación. Si no lo hacen, es muy difícil que puedan sostenerlo en el tiempo”, advirtió Ferreira.

El curso tendrá una duración aproximada de 180 días y estará a cargo del Oficial Auxiliar Juan Belgrano, quien será el director de la Escuela. Además, participarán 15 oficiales y suboficiales que dictarán las distintas especialidades. Durante la formación, los aspirantes no solo incorporarán conocimientos técnicos, sino también los valores fundamentales de la institución:

“Se les va a enseñar disciplina, empatía, solidaridad. Son cosas que quizás traen de la casa, pero acá se refuerzan y se viven todos los días”, marcó.

El programa incluirá contenidos sobre:

Historia institucional

Reglamentos y estatutos

Funcionamiento interno del cuartel

Técnicas y tácticas operativas

Manejo de equipamiento

Las clases teóricas se dictarán los martes y viernes de 20:30 a 22:30, mientras que los sábados estarán destinados a prácticas.

El ciclo formativo comenzará el 7 de abril, mientras que las capacitaciones del Cuerpo Activo comenzarán el 9 de abril.

Si se cumplen los plazos previstos, los aspirantes podrían finalizar su formación a fines de septiembre, con la posibilidad de ser incorporados formalmente como bomberos el 2 de octubre, en el aniversario de la institución.

En ese sentido, Ferreira remarcó que el paso por la institución implica asumir responsabilidades crecientes:

“Al principio puede parecer una aventura, pero con el tiempo esto se convierte en una responsabilidad muy grande”.

Finalmente, el jefe del Cuerpo Activo destacó la importancia de la formación constante en una institución con alta demanda operativa: “Somos una institución muy dinámica, con cerca de 1600 salidas al año. Esto implica no solo responder a emergencias, sino también capacitarse, mantener el equipamiento y sostener el funcionamiento interno”.