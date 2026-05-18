Cómo es el plan para instalar un peaje en la Ruta 226 entre Olavarría y Bolívar

A través del Ministerio de Economía, el gobierno de Javier Milei oficializó la firma de la resolución que adjudica la explotación de la Red Federal de Concesiones el pasado viernes 15 de mayo. Entre los sectores privatizados se encuentra el denominado "Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur", un corredor que comprende trayectos clave de las Rutas Nacionales 205 y 226 que atraviesan directamente el Partido de Bolívar. Con la confirmación de las empresas ganadoras, volvió a ponerse sobre la mesa la inminente instalación de una nueva estación de peaje en la zona.

El proyecto contempla ubicar las cabinas de cobro sobre la Ruta Nacional 226, específicamente a la altura del kilómetro 390, en las cercanías de Vallimanca. Esta posibilidad, que ya había despertado fuertes alarmas en el mes de abril cuando se abrieron los pliegos de ofertas, pasará ahora a una etapa de ejecución inminente tras la firma del decreto de adjudicación por parte de la administración central.

La explotación de este corredor, que además de las Rutas 226 y 205 incluye arterias de altísimo tránsito como las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y tramos de la Ruta 3, quedó en manos de un consorcio privado integrado por las firmas CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA. Las empresas obtuvieron la concesión por un período establecido de 20 años, luego de presentar una oferta económica global de 997 pesos (sin IVA) para todo el plazo contractual.

A partir de esta oficialización, se abrió un período netamente administrativo y contractual antes de que las firmas ganadoras tomen la posesión efectiva de las rutas para iniciar las tareas de mantenimiento y cobro. En Bolívar, la atención de los usuarios habituales y de los productores rurales se mantiene fija no solo en la confirmación de la nueva estructura física del peaje en Vallimanca, sino también en el impacto económico que el nuevo esquema tarifario tendrá para quienes transitan la zona diariamente. (Con información de Presente Noticias)