Con gran convocatoria se realizó un nuevo encuentro de coleccionismo

Este domingo por la tarde se realizó con gran éxito el 6º Encuentro de Coleccionismo de Olavarría, una propuesta gratuita que reunió a expositores y visitantes en una jornada marcada por la pasión, la curiosidad y el intercambio de historias.

El evento tuvo lugar en el gimnasio de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, ubicado sobre España casi Sarmiento, donde desde el mediodía y hasta las 19 horas se pudo ver un constante y nutrido marco de público. Familias, aficionados y vecinos se acercaron para disfrutar de una tarde diferente, recorriendo los distintos stands y descubriendo piezas únicas.

Participaron coleccionistas no solo de Olavarría, sino también de otras ciudades de la región, lo que aportó una interesante diversidad a la exposición. Entre las colecciones se destacaron autitos, cómics, candados de distintas partes del mundo, camisetas, cubos Rubik, figuras de distintos personajes, juguetes y muñecas, conformando una amplia variedad capaz de captar el interés de grandes y chicos.

Más allá de los objetos exhibidos, uno de los aspectos más valorados de la jornada fue la posibilidad de dialogar con los coleccionistas, quienes compartieron sus experiencias, anécdotas y el valor sentimental detrás de cada pieza.