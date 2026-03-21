“Tu Barrio Recicla” vuelve al barrio Sarmiento Norte

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informa que el Programa “Tu Barrio Recicla” continúa su recorrido por distintos puntos de la ciudad con el objetivo de seguir promoviendo la separación de residuos en origen y reciclaje, como así también informar a la comunidad acerca del beneficio ambiental que genera la incorporación de estas prácticas.

En ese marco, se narró que el próximo lunes 30 de marzo el dispositivo retornará al barrio Sarmiento Norte, más precisamente en la plaza ubicada sobre Merlo e Independencia. Será en el horario de 10 a 13 horas y, en caso de que las condicione climáticas no permitan la realización, se concretará el martes 31 en idéntico sitio y horario.

Desde el área de Ambiente se detalló que será la segunda vez que el programa se realizará en ese punto de la ciudad, una decisión que se tomó a partir de la muy buena participación y acompañamiento que se registró en la jornada anterior, como así también al pedido planteado por vecinos y vecinas, quienes manifestaron su interés en continuar con este tipo de iniciativas.

Durante la jornada se podrán acercar materiales como papel, cartón, botellas de plástico y vidrio, latas y envases de aluminio, envases tipo tetrabrik y latas de conserva. Todo lo recolectado será trasladado a la Planta de Clasificación del Programa GIRO para su recuperación y posterior reincorporación al circuito productivo.

Se añadió que en los próximos días promotoras ambientales recorrerán el sector para informar sobre la actividad y continuar fortaleciendo la sensibilización en torno a la separación de residuos.

Por último, se anunció que en las próximas semanas se instalará un Ecopunto en la plaza del barrio, que quedará a disposición para la correcta disposición de materiales reciclables.

Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar o al teléfono 422135.