Quirófano Veterinario Móvil: recorrido semanal

El Municipio de Olavarría informó el recorrido del Quirófano Veterinario Móvil en la cuarta semana del mes de marzo. Se recuerda que este vehículo sanitario ofrece de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas.

Para sacar turno, comunicarse previamente por llamada o mensaje de WhatsApp al 2284-666400. Al momento de tramitar el turno, el personal de la Dirección Veterinaria del Municipio brindará toda la información necesaria y las respectivas indicaciones para preparar al animal, con el fin de lograr una intervención quirúrgica segura.

El horario de atención en quirófano móvil es de 8:30 a 12.00 horas, de lunes a viernes, excepto feriados.

Semana 4