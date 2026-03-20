Desbarataron un kiosco de drogas en el barrio Belén

Una investigación por presunto comercio de drogas terminó este jueves con la aprehensión de dos personas y el secuestro de dosis de cocaína, un arma y dinero en efectivo.

Personal de la Subdelegación de Drogas Ilícitas de Olavarría realizó a primera hora de este jueves tres allanamientos, en conjunto con personal del GAD e Infantería y personal de Cinotecnia (canes) del Departamento Descentralizado Centro de Sierra Chica.

El despliegue coordinado de las distintas fuerzas logró que los investigados fueran sorprendidos, e incluso fue interceptado un comprador cuando salía de uno de los domicilios allanados.

Al momento de la irrupción, se informó de manera oficial, “el principal investigado se encontraba en el kiosco, llevando adelante la actividad ilícita -pese a la temprana hora del día- poseyendo en su poder 72 dosis de cocaína y un revólver calibre 22”.

En los operativos secuestraron cocaína fraccionada y lista para venta, marihuana, una balanza de precisión, telefonía celular y dinero en efectivo.

Asimismo, se informó que luego de los allanamientos el personal policial “un grupo de personas arremetió con violencia, arrojando piedras y elementos contundentes”, por lo cual debieron intervenir Infantería y el GAD.

Resultaron aprehendidos una mujer y un hombre, y tras tomarles declaración indagatoria la UFI 19 solicitó su detención y posterior traslado a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense.