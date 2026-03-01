“Me Encanta Bolívar”: muchos locales y victoria para Cecilia Fernández

En el marco del 148° aniversario de la ciudad, se llevó a cabo una nueva edición de la Maratón Me Encanta Bolívar, que reunió a 300 atletas en el Parque Las Acollaradas.

La competencia contó con dos distancias, 5K y 10K, en un circuito cerrado que permitió a corredores y corredoras disfrutar de una jornada deportiva acompañados por la comunidad y el entorno natural del parque.

La organización general estuvo a cargo del equipo municipal de la Dirección de Deportes, encabezado por José Aristondo, quienes llevaron adelante la inscripción previa, la logística del evento y el acompañamiento permanente a los corredores, garantizando una jornada ordenada y participativa.

Los tres primeros de los 10k general fueron Emmanuel Ance de Tandil; Andrés Muñoz de Santa Rosa y Gustavo Fernández de Olvarría.

En la categoría Damas, Cecilia Fernández de Olavarria fue la primera atleta en cruzar el globo con un tiempo de 37 minutos y 28 segundos, Antonella Albo de Bolívar y Lorena Curuchet Tandil.

En los 5k categoría caballeros Benicio Estevez de Saladillo fue el ganador seguido por Agustín Álvarez de Henderson y Mauro Olivera de Olavarria.

Fiamma González de Huanguelen, Valeria Grisolia de Olavarría y Vilma Quintana de Bolívar fueron las ganadoras en la categoría femenina de la distancia corta.

El intendente Bali Bucca formó parte de la competencia, completando el recorrido de 10K y compartiendo la experiencia junto a su familia y la comunidad deportiva local.

Los resultados:

10K:

Damas:

1° Fernández Cecilia con 37:28.3

7° Gómez Rosana

10° Fernández Marianela

11° Crusse Gisele

13° Ferraro Luciana

17° Adorno Micaela

47° Islas Luciana

Caballeros:

3° Fernández Gustavo con 32:32.5

4° Landaburu Leonardo

5° Magallane Ezequiel

7° Fini Jorge

9° Olivera Mauricio

10° Gallo Marcelo

12° Devia Carlos

14° Baygorria Luis

29° Notararigo Martín

30° Las Heras Facundo

41° Las Heras Martín

46° Barresi Maximiliano

51° Wagner Matias

60° Eyler Carlos

62° Ocaña José Luis

74° Duarte Cesar

76° Suanno Ángel

78° Peruzzo Enzo

81° Mugueta Franco

84° Izzi Pablo Alfredo

109° Benítez Marcelo

112° Abdala Martín

119° Grunewald Héctor

5K:

Damas:

2° Valeria Grisolía con 24:35.6

25° Balistrere Daiana

30° Kessler Silvia

Caballeros:

3° Olivera Mauro con 18:04.3

9° Ziegler Julián

11° Joel Morey

14° Daniel Morey

18° Olmedo Emiliano

23° Vicente Emanuel

31° Vallejos Esteban

33° Criado Darío