“Me Encanta Bolívar”: muchos locales y victoria para Cecilia Fernández

En el marco del 148° aniversario de la ciudad, se llevó a cabo una nueva edición de la Maratón Me Encanta Bolívar, que reunió a 300 atletas en el Parque Las Acollaradas.
La competencia contó con dos distancias, 5K y 10K, en un circuito cerrado que permitió a corredores y corredoras disfrutar de una jornada deportiva acompañados por la comunidad y el entorno natural del parque.
La organización general estuvo a cargo del equipo municipal de la Dirección de Deportes, encabezado por José Aristondo, quienes llevaron adelante la inscripción previa, la logística del evento y el acompañamiento permanente a los corredores, garantizando una jornada ordenada y participativa.
Los tres primeros de los 10k general fueron Emmanuel Ance de Tandil; Andrés Muñoz de Santa Rosa y Gustavo Fernández de Olvarría.
En la categoría Damas, Cecilia Fernández de Olavarria fue la primera atleta en cruzar el globo con un tiempo de 37 minutos y 28 segundos, Antonella Albo de Bolívar y Lorena Curuchet Tandil.
En los 5k categoría caballeros Benicio Estevez de Saladillo fue el ganador seguido por Agustín Álvarez de Henderson y Mauro Olivera de Olavarria.
Fiamma González de Huanguelen, Valeria Grisolia de Olavarría y Vilma Quintana de Bolívar fueron las ganadoras en la categoría femenina de la distancia corta.
El intendente Bali Bucca formó parte de la competencia, completando el recorrido de 10K y compartiendo la experiencia junto a su familia y la comunidad deportiva local.
Los resultados:
10K:
Damas:
1° Fernández Cecilia con 37:28.3
7° Gómez Rosana
10° Fernández Marianela
11° Crusse Gisele
13° Ferraro Luciana
17° Adorno Micaela
47° Islas Luciana
Caballeros:
3° Fernández Gustavo con 32:32.5
4° Landaburu Leonardo
5° Magallane Ezequiel
7° Fini Jorge
9° Olivera Mauricio
10° Gallo Marcelo
12° Devia Carlos
14° Baygorria Luis
29° Notararigo Martín
30° Las Heras Facundo
41° Las Heras Martín
46° Barresi Maximiliano
51° Wagner Matias
60° Eyler Carlos
62° Ocaña José Luis
74° Duarte Cesar
76° Suanno Ángel
78° Peruzzo Enzo
81° Mugueta Franco
84° Izzi Pablo Alfredo
109° Benítez Marcelo
112° Abdala Martín
119° Grunewald Héctor
5K:
Damas:
2° Valeria Grisolía con 24:35.6
25° Balistrere Daiana
30° Kessler Silvia
Caballeros:
3° Olivera Mauro con 18:04.3
9° Ziegler Julián
11° Joel Morey
14° Daniel Morey
18° Olmedo Emiliano
23° Vicente Emanuel
31° Vallejos Esteban
33° Criado Darío