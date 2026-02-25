En 2025 cayeron nuevamentes las transferencias por coparticipación a los municipios

Un reciente informe de la consultora PPA reveló que en el acumulado de 2025 las transferencias de la provincia de Buenos Aires a los municipios en materia de coparticipación y otros ingreso como el Fondo de Fortalecimiento Municipal registraron una caída en términos reales del 1,6%, superando en algunos municipios la barrera del 8%.

Pese a que en diciembre las transferencias tuvieron un aumento interanual superior a la inflación, la consultora detalló que el acumulado anual volvió a registrar un índice negativo por tercer año consecutivo, principalmente a causa de la “merma en la coparticipación bruta”.

neta de recursos.

“La reducción de los últimos tres años se explica principalmente por la merma en la coparticipación bruta, que cae de $4,58 billones en 2022 a $4,07 billones en 2025, mientras que otras transferencias se mantienen relativamente estables en términos agregados”, afirmaron desde PPA.

Con relación a 2025, el informe precisa que “el principal factor contractivo” con respecto a 2025 fue “la no implementación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal”, una cifra que significó una caída de transferencias de $194 mil millones a los 135 distritos. “El resultado total es negativo en $82.970 millones, lo que refleja una contracción”, añadieron desde la consultora.

Es preciso mencionar que, la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal para 2026 fue uno de los principalespedidos de la oposición en la Legislatura bonaerense, durante el tratamiento de la Ley de Financiamiento del gobernador Axel Kicillof.

Impulsado por la caída en coparticipación, la transferencias a los municipios cayeron por tercer año consecutivo en términos reales.

Tras largas negociaciones, se acordó que los dos principales fondos que integran el endeudamiento de Kicillof serán repartidos en un 8% a los municipios, es decir, el equivalente a $350.000 millones. Los mismos serán distribuidos desde abril de 2026 hasta junio de 2027 en un 70% a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el otro 30% por programas provinciales que refieran proyectos de infraestructura.

Pese a la caída de transferencias a municipios en 2025, el relevamiento de PPA en base a los datos del INDEC y del Ministerio de Economía provincial registró incrementos en varios fondos específicos, entre los que se destacan el Fondo de Financiamiento Educativo (+$180 mil millones), Juegos de Azar (+16 mil millones), y el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales (+14 mil millones).

“Sin embargo, estas expansiones no alcanzan a neutralizar la magnitud de las reducciones en los componentes estructurales de la masa coparticipable. Se sigue presentando un escenario en el que se fortalecen ciertos fondos afectados a finalidades específicas, mientras se debilitan los recursos de carácter más general y de libre disponibilidad para los municipios”, puntualizaron desde PPA.

Al desglosar la transferencia por municipios, sólo 32 distritos tuvieron una variación real (teniendo en cuenta la inflación) positiva en 2025 con respecto a 2024, entre los que se destacan Marcos Paz (+14,52%), General Rodríguez (+10,27%), Escobar (+9,51%), Moreno (+5,09%) y Esteban Echeverría (+4,67). En contraste, 51 municipios evidenciaron caídas reales superiores al 3%, como fue el caso de Saavedra (-8,40%) y Florentino Ameghino (-8,39%).

Fuente: DIP. BONAERENSES.