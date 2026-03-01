Federico Marín: “Ojalá la gente venga y disfrute, le hace bien a la Ciudad”

El venidero viernes, la Liga Federal comenzará con el “Clásico de la Ciudad” en el Maxigimnasio del Parque Guerrero y mientras los equipos ultiman los detalles, Federico Marín habló con la prensa del Club.

Con el debut en el Maxigimnasio cada vez más cerca -cuando Estudiantes reciba a Racing Atletic Club en el inicio de la competencia-, Marín también dejó un mensaje para la comunidad: “Ojalá la gente venga, que disfrute, que se sienta identificada. Y el que no es del club, que también pueda acercarse y vivir un espectáculo. Esto le hace bien a la ciudad”.

Pero, además, el olavarriense por adopción habló sobre la consolidación de una idea institucional y, en lo personal, el cierre soñado de su extensa carrera profesional.

Hubo promesas en el medio. Promesas hechas a Ricardo Moyano, a su hijo Luca. “Era algo que teníamos pendiente desde hace años, cuando él era más chico. Siempre nos preguntábamos si íbamos a poder compartir un equipo y estar dentro de la cancha juntos. Traté de mantenerme de la mejor manera posible para ver si llegaba a cumplir también esa promesa con él”, contó.

“Lo estoy viviendo con mucha felicidad. Estoy dentro de la cancha, que es lo que más me gusta hacer, pero también dando una mano desde otro lugar”, expresó el “Pájaro” Marín que entiende que transita los últimos capítulos de su carrera: “Siento que esta película está cerca del final, y no hay una manera más linda de cerrarla que uniendo todas las puntas. Lo pudimos encontrar al final de la ruta”.

En lo deportivo, Marín valoró el trabajo que se viene desarrollando. Destacó especialmente la tarea de Mariano Iglesias, a quien definió como alguien que “volvió al club, hace las cosas en silencio y de muy buena manera, y le llegó el momento justo”.

El mensaje es claro, el proyecto no está pensado desde la urgencia: “No se buscó armar un equipo haciendo locuras ni pensando en una solución inmediata”, sostuvo. La planificación va más allá del resultado corto: “Vivimos el proceso. No se trata de salir campeón. Si fuese por mí que me queden pocas balas en el cartucho apuntaría a eso, pero la realidad es que hoy Estudiantes está para competir y profesionalizarse cada vez más”.

Esa profesionalización implica responsabilidad deportiva y también financiera. “Tenemos que cumplir, cuidar la imagen del club y prepararnos cada año un poco mejor para la instancia que nos toque afrontar”, explicó.

En cuanto a los objetivos deportivos, el horizonte es claro y realista: “El primero será meternos en Play-Off. Después veremos qué otro objetivo podemos cumplir”.

Fuente: Prensa CAE