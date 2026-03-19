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 - 19 de Marzo de 2026 | 08:36

Argentina podría brindar apoyo militar si lo solicita Estados Unidos

El canciller Pablo Quirno no descartó la posibilidad de que el país envíe buques de la Armada en el marco del conflicto en Medio Oriente.

El canciller Pablo Quirno no descartó la posibilidad de que Argentina envíe buques de la Armada en el marco del conflicto que involucra a Estados Unidos e Israel con Irán, una definición que marca un endurecimiento en el posicionamiento internacional del Gobierno.

 

"En la medida que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores en declaraciones televisivas, dejando abierta la puerta a una eventual participación logística o militar.

 

Si bien el funcionario intentó bajar el tono a las versiones que circularon en las últimas horas —al calificarlas como "rumores"—, evitó desmentir de manera categórica el posible envío de embarcaciones, lo que alimenta la incertidumbre sobre el alcance del apoyo argentino.

 

Las declaraciones de Quirno se suman a las del secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien fue aún más explícito respecto al alineamiento con Washington. "Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren, se dará", afirmó en diálogo con el diario español El Mundo(NA)

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