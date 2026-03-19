Llega el 6º Encuentro de Coleccionismo de Olavarría

Este domingo 22 de marzo, los fanáticos del coleccionismo tendrán una cita imperdible en la ciudad. La Sociedad de Fomento Mariano Moreno será el escenario de una nueva edición del encuentro que reunirá a coleccionistas y expositores con una gran variedad de piezas.

El 6º Encuentro de Coleccionismo comenzará a las 12 del mediodía y se extenderá hasta las 19, para que chicos y grandes puedan recorrer todos los stands. El evento tendrá entrada libre y gratuita y está pensado para toda la familia.

Emilio, uno de sus organizadores, contó detalles del encuentro y mencionó algunas curiosidades que podrán ver todos aquellos que se acerquen el domingo al gimnasio de España y Sarmiento.

Desde autitos, aviones, monedas y camisetas de fútbol, pasando por cubos Rubik y comics, hasta cajas de fósforos y artículos de marcas particulares como la cerveza Quilmes, son algunas de las colecciones que integrarán la muestra.

Emilio destacó la participación de coleccionistas de otras ciudades, lo cual evidencia el crecimiento que ha tenido el encuentro. “Compartimos la pasión y también la difusión de las actividades que hacemos, eso está buenísimo” valoró.

Asimismo, remarcó que “todo es coleccionable y la fuente del coleccionismo es inagotable, entonces lo interesante es que siempre tenés algo nuevo para sumar”.

La pasión por coleccionar no distingue edades y tiene el poder de unir a grandes y chicos: “En el grupo tenemos dos nenes de 5 o 6 años que coleccionan autos y es increíble cómo los cuidan y cómo están informados. Les preguntas qué modelo es una pieza y lo saben” contó Emilio.

Porque coleccionar no es solo acumular, el joven remarcó que “hay una diferencia entre el que junta y el que además aprende de lo que está recolectando. Por eso yo creo que el verdadero coleccionista es aquel que sabe sobre las piezas que tiene”.

Para cerrar, en nombre del grupo organizador Emilio invitó a toda la comunidad de la ciudad y las localidades a acercarse a Mariano Moreno para pasar una tarde diferente y conocer más sobre este apasionante mundo.