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 - 18 de Marzo de 2026 | 19:00

Nueva jornada de “Barrio por Barrio” en Acupo I y Provincias Unidas

Se realizaron tareas de mantenimiento y limpieza y también se sumaron Coopelectric y Transportes Malvinas, con el objetivo de brindar una respuesta integral. Se implementaron también talleres y charlas en escuelas del sector.

 

En la mañana de este miércoles se desarrolló una nueva jornada del programa “Barrio por Barrio”, el dispositivo de abordaje territorial integral que recorre distintos puntos del Partido de Olavarría, acercando a la comunidad la gestión de trámites, servicios municipales y atención de consultas.

 

En esta oportunidad, la actividad se desarrolló en los barrios Provincias Argentinas y Acupo I, con punto de encuentro en la plaza ubicada sobre Elena de Fortabat y Roque Sáenz Peña. 

 

Desde las 9 horas, vecinos y vecinas pudieron acceder a distintos servicios y asesoramientos brindados por áreas municipales, en un operativo que volvió a combinar la atención en territorio con el relevamiento directo de inquietudes y necesidades de la comunidad.

 

En esta edición, además, se sumaron nuevas propuestas. Por un lado, el área de Ambiente dispuso un tráiler del programa GIRO, donde promotoras y referentes brindaron información sobre la gestión integral de residuos en la ciudad, incluyendo días y horarios de recolección diferenciada, separación en origen y ubicación de Eco Puntos, además de la entrega de folletería y eco bolsas.

 

Por otra parte, se incorporó un componente educativo a partir de la articulación con la Jefatura de Educación, con el desarrollo de talleres y charlas en establecimientos de la zona. En ese marco, se llevaron a cabo propuestas como talleres de Educación Sexual Integral en la Escuela Secundaria N° 16, Convivencia Digital en el Jardín de Infantes 927, una actividad sobre identidad y plantas nativas en la Escuela Primaria N° 58 y una charla sobre cuidado responsable de animales en la Escuela Primaria N° 32.

 

De manera complementaria, personal de distintas áreas municipales también recorrió las instituciones educativas, incluyendo intervenciones de Defensa Civil sobre medidas preventivas y encuentros del área de Discapacidad con equipos orientadores. Asimismo, desde el programa Callejeadas se visitaron las escuelas para invitar a chicos y chicas a sumarse a la propuesta.

 

En paralelo, cuadrillas municipales realizaron tareas de mantenimiento y limpieza en espacios públicos, en un trabajo articulado con empresas prestatarias de servicios como Coopelectric y Transportes Malvinas, con el objetivo de brindar una respuesta integral en el sector.

 

Además, se desplegó un dispositivo puerta a puerta que recorrió la zona para dialogar con vecinos y vecinas, relevar inquietudes y canalizarlas hacia las áreas municipales correspondientes.

 

En ese marco, también se contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, quien recorrió el barrio junto a integrantes de su gabinete, dialogó con vecinos y vecinas y tomó contacto con la realidad de comercios y emprendimientos industriales del sector.

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