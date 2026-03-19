Mariano Marina aportó al triunfo de la “U” sobre el puntero

En el Cincuentenario, La Unión derrotó a Independiente y, además de derrotar al puntero, sumó su cuarta victoria en fila.

La “U” derrotó a Independiente de Oliva que llegaba como único líder de la Liga. Fue 103 a 91 en un juego donde estuvo en casi toda su extensión al frente pero que lo resolvió en el cuarto final.

El elenco de Formosa se hizo fuerte en defensa y en ofensiva sumó gol con los 9 jugadores que vieron minutos.

Mariano Marina terminó el partido con 13 puntos en 11:55 minutos jugados.