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Mariano Marina aportó al triunfo de la “U” sobre el puntero

En la noche del miércoles y en la continuidad de la Liga Nacional, La Unión derrotó al puntero de la tabla de posiciones.

Foto: La Unión

En el Cincuentenario, La Unión derrotó a Independiente y, además de derrotar al puntero, sumó su cuarta victoria en fila.

 

La “U” derrotó a Independiente de Oliva que llegaba como único líder de la Liga. Fue 103 a 91 en un juego donde estuvo en casi toda su extensión al frente pero que lo resolvió en el cuarto final.

 

El elenco de Formosa se hizo fuerte en defensa y en ofensiva sumó gol con los 9 jugadores que vieron minutos.

 

Mariano Marina terminó el partido con 13 puntos en 11:55 minutos jugados.

 

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