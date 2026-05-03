Liga Federal: el “Bata” enfrenta al líder en el Cosolito del Barrio Talleres

Complicada parada tendrá Estudiantes en la continuidad de la Conferencia Sudeste A de la tercera categoría del básquet nacional.

Con la necesidad imperiosa de volver a la victoria y escalar posiciones en la tabla, el “Bataraz” enfrentará a Ferro Carril Oeste desde las 21:00 del domingo.

Los dirigidos por Mariano Iglesias que aún no ganaron fuera del Maxigimnasio, enfrentarán al líder de la Zona en el Cosolito del Barrio Talleres en búsqueda de su primer festejo.

El “albinegro”, presente en General Pico desde la tarde del sábado, entrenó en tierras pampeanas de cara a un duelo que será trascendental de cara al futuro.