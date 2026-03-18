La 2° fecha del Torneo Anual se jugó casi completa

El torneo organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas masculinas jugó casi completa la 2° fecha del calendario.
En diferentes escenarios se jugaron siete de los ocho cruces que debían completar la 2° fecha del incipiente torneo que se extenderá durante todo el 2026.
Los resultados:
Zona A:
El Fortín - Estudiantes Negro
Mini: 10 - 58
U13: 18 - 91
U15: 59 - 69
U17: 52 - 92
Pueblo Nuevo - Racing (O)
Mini: 0 - 20
U13: 0 - 20
U15: 54 - 52
U17: 0 - 20
San Martín - Chacarita
U13: 55 - 66
U15: 38 - 60
U17: 51 - 59
Racing (L) – Sport Club Trinitarios
Mini: 31-20
U13:
U15: 74-56
U17: 61-56
Zona B:
Estudiantes Blanco - Racing (O) Blanco
U13: 20 - 0
U17: 53 - 50
Jorge Newbery - Comercio
Mini Mixto: 0 - 20
U13: 88 - 38
U15: 52 - 47
U17: 49 – 55
Argentino vs Las Flores Básquet:
Mini: 00-20
U13: 18-96
U15: 31-77
Fuente: prensa ABO