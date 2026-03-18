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 - 18 de Marzo de 2026 | 17:42

La 2° fecha del Torneo Anual se jugó casi completa

En el transcurso del fin de semana se completó una nueva fecha del Torneo Anual para las categorías formativas.

Foto: Modopedal.com

El torneo organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas masculinas jugó casi completa la 2° fecha del calendario.

 

En diferentes escenarios se jugaron siete de los ocho cruces que debían completar la 2° fecha del incipiente torneo que se extenderá durante todo el 2026.

 

Los resultados:

Zona A:

El Fortín - Estudiantes Negro

Mini: 10 - 58

U13: 18 - 91

U15: 59 - 69

U17: 52 - 92

Pueblo Nuevo - Racing (O)

Mini: 0 - 20

U13: 0 - 20

U15: 54 - 52

U17: 0 - 20

San Martín - Chacarita

U13: 55 - 66

U15: 38 - 60

U17: 51 - 59

Racing (L) – Sport Club Trinitarios

Mini: 31-20

U13:

U15: 74-56

U17: 61-56

 

Zona B:

Estudiantes Blanco - Racing (O) Blanco

U13: 20 - 0

U17: 53 - 50

Jorge Newbery - Comercio

Mini Mixto: 0 - 20

U13: 88 - 38

U15: 52 - 47

U17: 49 – 55

Argentino vs Las Flores Básquet:

Mini: 00-20

U13: 18-96

U15: 31-77

 

Fuente: prensa ABO

 

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