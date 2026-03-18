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 - 18 de Marzo de 2026 | 11:38

Convocan para un espacio de feria en “La Máxima"

El Polo Educativo y Recreativo dará lugar a pequeños emprendimientos para una feria que se desarrollará durante los fines de semana. Abierta la inscripción.

Este martes abrió la inscripción para el espacio de feria del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” para pequeños emprendimientos, que funcionará durante los fines de semana de marzo y abril.

 

El objetivo es poder contar con nuevos puntos de comercialización que visibilicen las producciones locales en uno de los espacios preferidos por las familias olavarrienses.

 

Aquellos interesados en participar pueden acercarse a partir de este martes a la sede de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, (ubicada en Moreno 2765), de 8 a 14 horas, para realizar la inscripción.  Es importante aclarar que deben contar con la habilitación en caso de corresponder.

 

Dicha convocatoria responde a un trabajo articulado entre la Subsecretaría de Cultura y Educación y la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.

 

El nuevo espacio de feria en el Polo La Máxima estará habilitado los días sábados y domingos, en el horario de 16 a 19 horas.

 

 

 

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