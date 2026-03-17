“Olavarría, 50 años de Memoria, Verdad y Justicia”: cronograma de actividades

Con motivo de cumplirse cinco décadas del inicio de la última dictadura cívico militar, se invita a toda la comunidad a participar de una nutrida agenda de actividades impulsadas por el Municipio de Olavarría, la Comisión por la Memoria, el Concejo Deliberante y organizaciones e instituciones locales, que busca fortalecer la reflexión histórica, el valor de la democracia y mantener presente la memoria de nuestra localidad.

En este sentido, se adhiere también a la consigna propuesta por los organismos nacionales de derechos humanos “Que digan dónde están”, que mantiene el reclamo permanente por recuperar la identidad de las personas que aún permanecen desaparecidas.

Durante marzo y abril, habrá diversas actividades entre las que se destacan:

23/3: inauguración de la muestra “Los caminos de la Memoria: 50 años de lucha Olavarriense por la Verdad y la Justicia”. La misma busca recorrer la tarea que múltiples actores de nuestra localidad impulsaron para mantener viva la historia Olavarriense vinculada con la última dictadura militar. Lugar: Centro Cultural San José – 19 horas. La muestra permanecerá desde el 23 de marzo y durante todo el mes de abril. Esta propuesta contará también con actividades paralelas dentro del mismo Centro Cultural).

24/3: Sesión Especial por el día nacional de la Memoria, por la verdad y la Justicia en Monte Pelloni, horario a confirmar.

24/3: acto central por el día nacional de la Memoria, por la verdad y la Justicia. El mismo se realizará en el Parque de la Memoria (Colón y Brown) y contará con múltiples actividades y expresiones artístico musicales. Al finalizar, se convoca a marchar hacia el Paseo Jesús Mendía. Lugar: Parque de la Memoria (Colón y Brown) – 16 horas. En caso de lluvia se realizará en el Teatro Municipal.

27/3: acto “Memoria presente: reconocimiento a quienes sostuvieron la Verdad y la Justicia”. La municipalidad, con la colaboración de la Comisión por la Memoria, realizará un reconocimiento a la labor diversa que durante 50 años realizaron múltiples instituciones, organizaciones y ciudadanos en general, para sostener presente la historia local y el recuerdo de quienes más sufrieron la represión de la última dictadura cívico militar en Olavarría, además el evento contará con un show artístico producido especialmente para el acto. Lugar: Teatro Municipal - 20 horas.

La agenda, aún en construcción, se complementa con variadas actividades que incluyen:

Intervención de pañuelos: a partir del 18 de marzo, en los distintos espacios municipales de cultura del partido de Olavarría, vecinas y vecinos podrán acercarse a museos y centros culturales para intervenir pañuelos, a través de distintas técnicas artísticas como pintado, sellos, entre otros. Los espacios propuestos son:

– Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”: Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”. Bioparque, CIIT.

– Centro Cultural “San José”

– Museo Dámaso Arce

– Museo Hermanos Emiliozzi

– Museos de los pueblos

– Instituto de investigaciones antropológicas de Olavarría

Rondas por la memoria 24M: un espacio pensado y organizado por la Coordinación de Juventudes de la Subsecretaría PID del Municipio de Olavarría, con el objetivo de promover memoria activa y generar instancias de participación comunitaria en torno a la fecha.

Las Rondas de la memoria se realizarán en las siguientes fechas y Espacios:

Hinojo- Miércoles 18/03 Parque mitre – de 9:00 hs a 11:00.

Territorial 4- jueves 19/03 Playón de Av. de los trabajadores (entre Pje. Vallejas y Laprida)

Territorial 2- viernes 20/03 Parque Eva Perón

18/3: bordado sobre fotografía. La propuesta busca reconstruir, a través del bordado, los rostros y nombres de los/as desaparecidos/as olavarrienses. Lugar: Centro Cultural San José – de 17:30 a 20 horas (cupos limitados)

18/3: “Que florezcan mil flores”. Confección de flores de origami. Lugar: Centro Cultural San José - 18 horas (cupos limitados)

20/3 y 27/3: lugares de Memoria. La actividad está pensada, inicialmente, para estudiantes del nivel secundario y propone un recorrido guiado que permita contextualizar cada uno de los sitios visitados y promover instancias de diálogo y reflexión. El itinerario será acompañado y orientado por estudiantes avanzados de los profesorados del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 22 “Adolfo Alsina” de 9 a 11 y de 14 a 16 horas.

21/3: caminata desde Monte Pelloni al Cerro Largo organizado por la dirección de Turismo municipal. De 14 a 17:30 horas.

22/3: actividad en la Máxima: “Zoológico, Dictadura y Memoria Viva” proyección del documental “Los Irrecuperables” (2006), que forma parte del archivo de la Comisión por la Memoria y del Archivo de la Memoria. El objetivo de esta propuesta es situar la represión cívico-militar en el contexto de las instituciones zoológicas y científicas del momento. Lugar: SUM de la Casona Dr. Carlos Romero, 17 horas.

24/3: maratón por la Memoria, organizada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría. Lugar: Monte Pelloni, desde las 9:00.

25/3: cuentos prohibidos. Centro Cultural Universitario. Organizado por el Centro Cultural Universitario y la biblioteca Coty Laborde. Horario: de 9 a 10 y de 14 a 15.

26/3: canciones prohibidas. Centro Cultural Universitario (San Martín 1955)

26/3: Ensayo del coro universitario abierto a la comunidad. Centro Cultural Universitario (San Martín 1955). Horario: de 20 a 21.

26/3: ronda reflexiva sobre Género y memoria “Narrativas en la construcción de memoria sobre el pasado reciente” Organizada por DMGyD y APDH. Lugar: Centro Cultural San José, 18 horas.

26/3: presentación del libro “Interpretar la ausencia”. Representación de las memorias en el género libro álbum: una lectura desde la argentina de la pos dictadura. Con Nadia Jimenez. Lugar: SUM del Instituto Superior de Formación Docente N°22, 19 horas.

28/3: proyección del cortometraje “Carnavales prohibidos”. Desde las 17 horas en el Centro Cultural San José. Invitados: “Coco” Romero, Músico-Investigador del Carnaval y Gestor cultural; Amorina Martínez, Museo vivo de Carnaval Metropolitano, Integrante de la murga Arrebatando Lágrimas.

28/3: como parte de las propuestas “Que florezcan mil flores” y “Tejiendo Memoria”, convocan a la confección de flores de origami y pañuelos en crochet. A las 18 horas en el Centro Cultural San José.