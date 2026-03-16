La AOV inició el año en Tandil con la categoría más pequeña

Arrancó la actividad oficial para el vóley olavarriense y fue con acción para la categoría Sub12 en el gimnasio de Unión y Progreso.

El gimnasio “Villero” recibió el inicio oficial del 2026 para el vóley formativo olavarriense y fue con consagración para Estudiantes. De la jornada participaron el anfitrión, Unión y Progreso, más Estudiantes y Pueblo Nuevo, que presentaron dos formaciones cada uno.

Estudiantes Negro finalizó en el primer lugar, invicto, en el todos contra todos.

Por otro lado, Estudiantes viajó a Junín con tres equipos, dos Femeninos y uno Masculino a jugar un Torneo Abierto. Por el lado Femenino hubo tercer puesto en Copa de Oro, mientras que el B fue subcampeón en Copa de Bronce. Por su parte, el elenco Masculino finalizó en el quinto lugar.

Los resultados:

AOV

Pueblo Nuevo Verde 2 – 1 Estudiantes Blanco (21-25, 25-18, 15-13)

Pueblo Nuevo Blanco 2 – 0 Unión y Progreso (25-9, 25-14)

Pueblo Nuevo Verde 2 – 0 Unión y Progreso (25-23, 28-26)

Estudiantes Negro 2 – 1 Pueblo Nuevo Blanco (25-13, 16-25, 18-16)

Pueblo Nuevo Blanco 2 – 0 Pueblo Nuevo Verde (25-22, 25-12)

Estudiantes Negro 2 – 0 Estudiantes Blanco (25-10, 25-19)

Estudiantes Negro 2 – 0 Pueblo Nuevo Verde (25-9, 25-9)

Unión y Progreso 2 – 0 Estudiantes Blanco (25-9, 25-23)

Estudiantes Negro 2 – 0 Unión y Progreso (25-11, 25-15)

Pueblo Nuevo Blanco 2 – 0 Estudiantes Blanco (25-11, 25-15)

Abierto Junín

Femenino:

CAE A:

2/0 a Rivadavia de Junín

2/1 a San Martin de 9 de Julio

Cuartos de final:

2/0 a Ben Hur

Semifinal:

0/2 vs Comunicaciones de Pergamino

Tercer puesto:

2/1 a Compañía de Salto

Puesto final: 3°

CAE B:

0/2 vs Compañía Salto

0/2 vs Comunicaciones de Pegamino

2/0 vs Alsina

Copa de Bronce:

2/0 vs Lavalle de Mendoza

0/2 vs Def. Bombal

2/1 vs San Martín

Puesto final: 3°

Masculino:

0/2 vs Sarmiento

2/0 vs Alsina

0/2 vs Casilda

0/2 vs 9 de Julio

0/2 vs Mendoza

Posición final: 5°

Fuente: AOV // Prensa CAE