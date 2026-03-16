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 - 16 de Marzo de 2026 | 20:30

La AOV inició el año en Tandil con la categoría más pequeña

El pasado domingo tuvo lugar el primer Gran Prix de la Asociación Olavarriense de Vóley en Tandil.

Arrancó la actividad oficial para el vóley olavarriense y fue con acción para la categoría Sub12 en el gimnasio de Unión y Progreso.

 

El gimnasio “Villero” recibió el inicio oficial del 2026 para el vóley formativo olavarriense y fue con consagración para Estudiantes. De la jornada participaron el anfitrión, Unión y Progreso, más Estudiantes y Pueblo Nuevo, que presentaron dos formaciones cada uno.

 

Estudiantes Negro finalizó en el primer lugar, invicto, en el todos contra todos.

 

Por otro lado, Estudiantes viajó a Junín con tres equipos, dos Femeninos y uno Masculino a jugar un Torneo Abierto. Por el lado Femenino hubo tercer puesto en Copa de Oro, mientras que el B fue subcampeón en Copa de Bronce. Por su parte, el elenco Masculino finalizó en el quinto lugar.

 

Los resultados:

AOV

Pueblo Nuevo Verde 2 – 1 Estudiantes Blanco (21-25, 25-18, 15-13)

Pueblo Nuevo Blanco 2 – 0 Unión y Progreso (25-9, 25-14)

Pueblo Nuevo Verde 2 – 0 Unión y Progreso (25-23, 28-26)

Estudiantes Negro 2 – 1 Pueblo Nuevo Blanco (25-13, 16-25, 18-16)

Pueblo Nuevo Blanco 2 – 0 Pueblo Nuevo Verde (25-22, 25-12)

Estudiantes Negro 2 – 0 Estudiantes Blanco (25-10, 25-19)

Estudiantes Negro 2 – 0 Pueblo Nuevo Verde (25-9, 25-9)

Unión y Progreso 2 – 0 Estudiantes Blanco (25-9, 25-23)

Estudiantes Negro 2 – 0 Unión y Progreso (25-11, 25-15)

Pueblo Nuevo Blanco 2 – 0 Estudiantes Blanco (25-11, 25-15)

 

Abierto Junín

Femenino:

CAE A:

2/0 a Rivadavia de Junín

2/1 a San Martin de 9 de Julio

Cuartos de final:

2/0 a Ben Hur

Semifinal:

0/2 vs Comunicaciones de Pergamino

Tercer puesto:

2/1 a Compañía de Salto

Puesto final: 3°

CAE B:

0/2 vs Compañía Salto

0/2 vs Comunicaciones de Pegamino

2/0 vs Alsina

Copa de Bronce:

2/0 vs Lavalle de Mendoza

0/2 vs Def. Bombal

2/1 vs San Martín

Puesto final: 3°

Masculino:

0/2 vs Sarmiento

2/0 vs Alsina

0/2 vs Casilda

0/2 vs 9 de Julio

0/2 vs Mendoza

Posición final: 5°

 

Fuente: AOV // Prensa CAE

 

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