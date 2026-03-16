La AOV inició el año en Tandil con la categoría más pequeña

Arrancó la actividad oficial para el vóley olavarriense y fue con acción para la categoría Sub12 en el gimnasio de Unión y Progreso.
El gimnasio “Villero” recibió el inicio oficial del 2026 para el vóley formativo olavarriense y fue con consagración para Estudiantes. De la jornada participaron el anfitrión, Unión y Progreso, más Estudiantes y Pueblo Nuevo, que presentaron dos formaciones cada uno.
Estudiantes Negro finalizó en el primer lugar, invicto, en el todos contra todos.
Por otro lado, Estudiantes viajó a Junín con tres equipos, dos Femeninos y uno Masculino a jugar un Torneo Abierto. Por el lado Femenino hubo tercer puesto en Copa de Oro, mientras que el B fue subcampeón en Copa de Bronce. Por su parte, el elenco Masculino finalizó en el quinto lugar.
Los resultados:
AOV
Pueblo Nuevo Verde 2 – 1 Estudiantes Blanco (21-25, 25-18, 15-13)
Pueblo Nuevo Blanco 2 – 0 Unión y Progreso (25-9, 25-14)
Pueblo Nuevo Verde 2 – 0 Unión y Progreso (25-23, 28-26)
Estudiantes Negro 2 – 1 Pueblo Nuevo Blanco (25-13, 16-25, 18-16)
Pueblo Nuevo Blanco 2 – 0 Pueblo Nuevo Verde (25-22, 25-12)
Estudiantes Negro 2 – 0 Estudiantes Blanco (25-10, 25-19)
Estudiantes Negro 2 – 0 Pueblo Nuevo Verde (25-9, 25-9)
Unión y Progreso 2 – 0 Estudiantes Blanco (25-9, 25-23)
Estudiantes Negro 2 – 0 Unión y Progreso (25-11, 25-15)
Pueblo Nuevo Blanco 2 – 0 Estudiantes Blanco (25-11, 25-15)
Abierto Junín
Femenino:
CAE A:
2/0 a Rivadavia de Junín
2/1 a San Martin de 9 de Julio
Cuartos de final:
2/0 a Ben Hur
Semifinal:
0/2 vs Comunicaciones de Pergamino
Tercer puesto:
2/1 a Compañía de Salto
Puesto final: 3°
CAE B:
0/2 vs Compañía Salto
0/2 vs Comunicaciones de Pegamino
2/0 vs Alsina
Copa de Bronce:
2/0 vs Lavalle de Mendoza
0/2 vs Def. Bombal
2/1 vs San Martín
Puesto final: 3°
Masculino:
0/2 vs Sarmiento
2/0 vs Alsina
0/2 vs Casilda
0/2 vs 9 de Julio
0/2 vs Mendoza
Posición final: 5°
Fuente: AOV // Prensa CAE