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La Sinfónica se presentará en la Capilla Santa Elena de Loma Negra

Será el domingo 22 a las 19. Se trata del segundo concierto de la temporada. 

 

La Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”, dirigida por Diego Lurbe, realizará el segundo concierto de la temporada 2026. Será este domingo 22 de marzo, a las 19 horas, en la Capilla Santa Elena de la localidad de Loma Negra. Se invita a toda la comunidad a participar de la próxima presentación, con entrada libre y gratuita.

 

Durante el concierto se interpretará el siguiente repertorio de obras:  Johann Pachelbel (1653 – 1706) Canon y Giga en Re mayor, P.37; Bériot, Charles-Auguste de (1802-1870) Concierto N° 9 para violín y orquesta, Op. 104, solista: Génesis Tosti Álvarez (violín); Alem, Oscar: Pampa genial con arreglos de: Daniel Rodríguez; George Bizet (1838 – 1875) Juegos de Infantes. Adaptación y arreglo: Diego Lurbe. Dirección musical: Dirección musical: mtro. Marcos Lorenzo / mtro. Walter Salvareschi.

 

La Orquesta Sinfónica Municipal, depende de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Olavarría, y tiene su origen en la Orquesta Estable Municipal creada en 1961. Desde su creación ha impulsado ciclos integrales y permanentes de conciertos didácticos en las escuelas primarias, constituyéndose en pionera de esta importante tarea de aproximación a los niños y jóvenes a los valores culturales nacionales y universales.

 

La Orquesta Sinfónica de Olavarría desarrolla su labor desde 1994. En la actualidad se destaca el ciclo “Clásica y Solidaria”, iniciado en 2013 y que continúa en la actualidad y tiene como propósito recaudar dinero que luego es destinado a distintas instituciones intermedias de la Ciudad y localidades.  

 

La Orquesta Sinfónica Municipal brinda oportunidad a los jóvenes músicos, en sus roles de director y solistas de diferentes instrumentos. De esta manera apoya y proyecta a los noveles talentos del país.

 

Desde 1996 se desempeñó como director adjunto el maestro Diego Adolfo Lurbe quien fue designado director titular en 2009 y continúa en la actualidad, siendo el maestro Walter Salvareschi el director asistente.

 

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