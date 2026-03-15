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 - 15 de Marzo de 2026 | 20:42

Torneo Unión Regional Deportiva: los clásicos en tres ciudades coparon la fecha

El Torneo Unión Regional Deportiva jugó una nueva fecha entre el viernes y el domingo y fue con clásicos y muchos goles.

Fotos: Andrés Arouxet

La competencia organizada en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Bolívar, Laprida y Azul jugó la tercera fecha y fue con clásicos en tres ciudades.

 

 

La programación dio inicio el viernes en Bolívar y continuó este domingo en todas las ciudades donde se destacaron los clásicos.

 

En lo que respecta a las actuaciones locales, festejaron Estudiantes, Embajadores, El Fortín, Municipales, Ferro y Loma Negra.

 

 

El duelo entre Urdampilleta y Pirovano fue suspendido por el fallecimiento de un futbolista y se reprogramará.

 

Los resultados:

Viernes:

Empleados de Comercio 2 (Renzo Pérez, Rodrigo Danessa) – 1 (Agustín Barros) Independiente

Domingo:

Casariego 1 (Iván Fernández) – 2 (Andy Angerami y Nicolás Coviella) Balonpié

Espigas 0 – 1 (Braian Palacios) Municipales

Colonias y Cerros 3 (Franco Meyra, Lucas Romero, Lautaro Crispin) – 5 (Gerónimo Belinchón -2-, Gabriel Rivas, Franco Vales, Thiago Andreu) Ferro

Urdampilleta – Pirovano (suspendido)

Bancario 3 (Joaquín Albin, Benjamín Artaza, Cristian Echenique) – 2 (Tobías Trejo, Luciano Schiebelbain) Bull Dog

El Fortín 5 (Edgardo Maldonado, Leonardo Benito, Agustín Ruppel -3-) – 0 Hinojo

Loma Negra 1 (Darío Leonardo) – 0 Racing 

Lilán 1 (Enzo Linares) – 0 Jorge Newbery 

Juventud 1 (Dylan Pérez) – 1 (Javier Lucero e/c) Platense

Racing (L) 3 (Agustin Fernández -2-, Valentín Gerez) – 2 (Diego Popp -2-) Ingeniero Newbery (suspendido)

Barracas 0 – 2 (Facundo Eluaisa, Facundo Maciel) Cemento Armado

San Martín 0 – 1 (Franco Fernández) Embajadores 

Alumni Azuleño 0 - 1 (Justino Borra) Sportivo Piazza 

Vélez 1 (Agustin Calderon) - 3 (Benjamín Montinez -2-, Braian Sánchez) Boca 

Estudiantes 4 (Juan Masson, Leonardo Vitale, Manuel Abentin y Diego San Julián) – 0 Sierra Chica 

 

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