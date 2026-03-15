Anuncian fuertes tormentas para el comienzo de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este domingo una serie de alertas amarillas y naranjas por fuertes tormentas para Olavarría y la zona.

Según el organismo, el comienzo de la semana tendrá fuertes precipitaciones durante toda la jornada del lunes y hasta el martes por la mañana.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual durante las alertas amarillas, que estarán acompañadas por ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Mientras que las advertencias de color naranja, que abarcan la mañana del lunes y madrugada del martes, el SMN indicó que las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h y las precipitaciones se ubicaran en torno a los 50 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.