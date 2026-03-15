Torneo Unión Regional Deportiva: El Fortín goleó y sigue invicto

El Fortín goleó en el Ricardo Sánchez y sigue con puntaje ideal en la competencia interligas que organizan en conjunto las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

El “Fortinero” goleó 5 a 0 a Hinojo en condición de local y sigue invicto en la Zona C del Torneo Interligas donde destacaron los clásicos en tres ciudades. Edgardo Maldonado, Leonardo Benito y en tres oportunidades Agustín Ruppel marcaron en la goleada.

Amplio dominador fue el equipo de Miguel Diorio en su recinto que dominó sin sobresaltos las acciones del cotejo, pero que sufrió más de la cuenta para reflejar en goles lo hecho ante el “Albiverde”.

Edgardo Maldonado a los 6´ abrió el marcador con un violento remate desde afuera del área en la primera clara del local tras una desatención defensiva rival y parecía marcar las riendas lo que finalmente sucedió en los segundos 45 minutos.

Un remate en el palo de Lareu y otro desviado de Guevara y un mano a mano que Ferreyra le contuvo a Bianciotto fueron situaciones clarísimas que el elenco de la Urquiza desperdició en la primera parte.

La falta de definición prosiguió en varios pasajes de la segunda mitad, pero Diorio movió el banco y llegaron las respuestas. Agustín Ruppel en la primera que tocó, a los 76´, mandó la pelota al fondo de la red y amplió su cuenta goleadora a los 85´ y 90´. El delantero ganó en velocidad y definió para su hat-trick.

Hubo tiempo también para que Leonardo Benito cambiara penal por gol a los 80´ tras una infracción de Ruiz a Lareu que se cansó de ganar en velocidad por las bandas.

Aguantó hasta donde pudo Hinojo con un buen planteo defensivo y resignó en ataque hasta que debió ganar terreno y lo intentó con ingresos desde el banco y poca idea.

El Fortín hizo lo que debía, ganó y goleó en el Ricardo Sánchez con buena producción colectiva hasta los metros finales y llega de la mejor manera a la próxima fecha donde enfrentará a su clásico rival en una nueva edición del “Clásico del Riel”.

Síntesis El Fortín – Hinojo:

Estadio: Ricardo Sánchez

Árbitro: Lautaro Bessia

El Fortín (5): Facundo Piecenti; - Luna, Hugo Larregina (E. Barrientos), Uriel Ruiz, Paulo Ponce; Nicolás Lareu (I. Riva), Bernardo Junger (G. Bravo), Mateo Guevara; Edgardo Maldonado, Alejandro Bianciotto (A. Ruppel), Leonardo Benito (F. Carneri). DT- Miguel Diorio

Hinojo (0): Facundo Ferreyra; Mateo Olivera, Marcelo Ruiz, Julián Galbarino, Mauro Olivera (F. Pois); Joel Pois (T. Luengo), Franco Cejas (J. Fuhr), Agustín García, Santiago Galmez; Agustín Sotelo (B. Battigelli); Nelson Corvalán (A. Camplone). DT- Gonzalo Ponce

Amonestados: Pois, J. y Corvalán (AH)

Expulsados: No hubo

Goles: 6´ PT Edgardo Maldonado (EF); 31' ST Agustín Ruppel (EF); 36´ ST Leonardo Benito (EF); 40´ ST Agustín Ruppel (EF); 44´ ST Agustín Ruppel (EF)