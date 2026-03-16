Se celebraron los 110° aniversario del Departamento Judicial de Azul

En la mañana de este lunes el intendente Maximiliano Wesner viajó a la ciudad de Azul para participar de las actividades alusivas a la conmemoración del 110° aniversario del Departamento Judicial de Azul, el cual integran nuestro partido y varios distritos del centro de la provincia de Buenos Aires. Concurrieron además funcionarios de la Suprema Corte de Justicia, referentes de los Colegios de Magistrados y de Abogados, funcionarios y legisladores provinciales y municipales.

El jefe comunal olavarriense participó del acto central que se desarrolló en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul. En la ocasión además se llevó a cabo un panel académico integrado por las doctoras María Angélica Corva y Romina Guedes, y el doctor Ezequiel Klass, quienes abordaron la historia del Departamento Judicial de Azul.

El programa de actividades se inició a las 9:30 horas, con la visita de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, quien visitó las respectivas sedes del Colegio de Abogados de Azul y de las Cámaras de Apelación ubicadas en el Palacio de Tribunales de la vecina ciudad.

Vale destacar, además, que participaron de la jornada el Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo, y el Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Matías Javier Rappazzo.

También concurrió la jefa de gabinete Mercedes Landívar y la senadora provincial olavarriense Evelyn Díaz, quien estuvo junto a sus pares Marcos Pisano y María Inés Laurini.