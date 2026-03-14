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El clásico de Bolívar quedó en manos de Empleados

Se puso en marcha este viernes por la noche la tercera fecha del Interligas. Los "Gallegos" se impusieron tanto en primera como en reserva. La jornada se completa el domingo.

La tercera fecha del torneo Interligas, que cuenta con la participación de equipos de Azul, Bolívar, General La Madrid, Laprida y Olavarría se puso en marcha este viernes con el clásico de Bolívar, que tuvo un ganador rotundo.

 

Empleados de Comercio se impuso a Independiente tanto en primera como en Sub 21. En el partido central de la noche fue triunfo por 2-1.

 

El tradicional enfrentamiento parecía finalizar igualado uno a uno, pero sobre el final los albirrojos consiguieron el segundo tanto para cerrar una noche perfecta.

 

Abrió la jornada el partido de la Sub 21, en el que Empleados se impuso por uno a cero.

 

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