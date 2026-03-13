Bordaron pañuelos por la Semana de la Memoria

Este viernes por la tarde la sede de Suteba Olavarría fue sede de la actividad “Florecerán pañuelos” en el marco de la Semana de la Memoria, propuesta por Abuelas de Plaza de Mayo en recuerdo de los 50 años del Golpe de Estado.

La iniciativa de bordar pañuelos para exponerlos el próximo 24 de marzo. Casi una veintena de personas, entre docentes, familiares de detenidos en dictadura y otros asistentes bordaron frases, dibujos y fechas, entre las que resaltó “Nunca más”.

Blanca Rodríguez, esposa de Néstor Laffite, quién permaneció detenido, participó y dialogó con Verte sobre la actividad y la importancia de formar parte de estas iniciativas.

“A mí me parece que es como una responsabilidad que tengo, porque a mí me pasó con mi marido, estuvo detenido mucho tiempo, mi hijo nació y él ya estaba detenido. Me sentí con mucha necesidad de venir porque siento que es un deber también estar presente en las actividades y tener memoria”, indicó Blanca.

“La memoria es una forma de decir ‘Nunca más’. Lo digo con todas las letras al ‘Nunca más’ porque al que lo pasó lo va a entender. Es una manera de estar presente”, reflexionó.

Entre otras actividades que realizaron desde Suteba, indicaron que hace días hicieron guardapolvos en cerámica en conmemoración a cinco docentes de Olavarría que fueron detenidos y aún se encuentran desaparecidos.

Las obras van a ser enviadas a la central del gremio donde serán parte de una muestra durante la Semana de la Memoria.