Loma Negra - Racing se destaca en la programación de la tercera

Loma Negra y Racing disputarán este domingo desde las 16.30 (a las 19 en Sub 21) el partido más atrayente en la programación de la tercera fecha del torneo Interligas, que cuenta con equipos de Olavarría, Azul, Bolívar, Laprida y General La Madrid.

Otro juego importante, más por la historia que por el presente, es el que pondrá en marcha la actividad este viernes, con el clásico bolivarense entre Empleados de Comercio e Independiente.

También jugará en clásico de Laprida Lilán y Jorge Newbery y el de La Madrid entre Racing de La Madrid e Ingeniero Newbery.

Este es la grilla completa para el fin de semana:

Empleados de Comercio - Independiente (viernes a las 19 en Sub 21 y a las 21 en primera)

Casariego - Balonpié (domingo a las 13 en Sub 21 y a las 15 en primera)

Urdampilleta - Pirovano (domingo a las 14 en Sub 21 y a las 16 en primera)

Bancario - Bull Dog (domingo a las 14 en Sub 21 y a las 16 en primera)

Lilán - Jorge Newbery (domingo a las 15 en Sub 21 y a las 17 en primera)

Juventud - Platense (domingo a las 15 en Sub 21 y a las 17 en primera)

Racing de La Madrid - Ingeniero (domingo a las 15 en Sub 21 y a las 17 en primera)

Barracas - Cemento (domingo a las 15 en Sub 21 y a las 17 en primera)

Alumni - Sportivo Piazza (domingo a las 16 en Sub 21 y a las 18 en primera)

Vélez - Boca (domingo a las 16 en Sub 21 y a las 18 en primera)

Colonias y Cerros - Ferro C. Sud (domingo a las 13 en Sub 21 y a las 15.30 en primera), en el "Tete Di Carlo" de Embajadores-

San Martín - Embajadores (domingo a las 15 en Sub 21 y a las 17 en primera)

Espigas - Municipales (domingo a las 12.45 en Sub 21 y a las 15 en primera), en la cancha de Hinojo

El Fortín - Atlético Hinojo (domingo a las 14 en Sub 21 y a las 16.30 en primera)

Estudiantes - Sierra Chica (domingo a las 16 en Sub 21 y a las 18 en primera)

Loma Negra - Racing A. Club (domingo a las 19 en Sub 21 y a las 16.30 en primera)