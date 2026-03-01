Caso Maradona: realizan una nueva audiencia preliminar al juicio contra la enfermera

Una nueva audiencia preliminar al juicio por jurados populares contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las acusadas por la muerte de Diego Maradona, se realizará este lunes en los Tribunales de San Isidro.

Fuentes del caso informaron que la jornada comenzará a las 10 en Ituzaingó 340, donde se analizarán audios del célebre futbolista; la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurólogo Leopoldo Luque y Maximiliano Trimarchi, hermano de la contadora del estudio de Matías Morla.

También se evaluarán imágenes de la habitación de la casa ubicada en el country San Andrés, en la que fue encontrado fallecido Maradona el 25 de noviembre de 2020.

Madrid es la única imputada que irá a un debate por jurados populares en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 (TOC) de ese departamento judicial.

La profesional era una de las enfermeras junto a Ricardo Omar Almirón que atendía al ex entrenador de la Selección argentina en Tigre.

El 17 de marzo de 2026 iniciará el segundo juicio oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual de "Pelusa" y se determinarán las supuestas culpabilidades de Luque, Cosachov, Almirón; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni; la jefa de Swiss Medical a cargo de la internación domiciliaria en Benavídez, Nancy Edith Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

El primer proceso se anuló tras la filmación del documental "Justicia divina", protagonizado por la ex magistrada Julieta Makintach.