Realizarán una nueva audiencia para integrar el Ballet Folklórico Municipal

Desde la Dirección del Ballet Folklórico Municipal convocan a bailarines y bailarinas que deseen formar parte del mismo, a que participen de la audición que se desarrollará el sábado 7 de marzo a las 10 horas en el Teatro Municipal.
La misma está destinada a cubrir un rol masculino y el resto integrará la lista de espera de orden de mérito para el 2026.
Los interesados en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de 18 años.
- Tener disponibilidad para ensayos (sábados de 8 a 14 hs) y funciones.
- Residir en Olavarría (excluyente)
- Tener conocimiento en Danzas Folklóricas Argentinas (excluyente)
- Asistir a la audición con ropa de ensayo, pañuelo de mano, pollera, botas y/o zapatos.
Asimismo, deberán completar el formulario al que se accede haciendo click aquí