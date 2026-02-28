Realizarán una nueva audiencia para integrar el Ballet Folklórico Municipal

Desde la Dirección del Ballet Folklórico Municipal convocan a bailarines y bailarinas que deseen formar parte del mismo, a que participen de la audición que se desarrollará el sábado 7 de marzo a las 10 horas en el Teatro Municipal.

La misma está destinada a cubrir un rol masculino y el resto integrará la lista de espera de orden de mérito para el 2026.

Los interesados en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Tener disponibilidad para ensayos (sábados de 8 a 14 hs) y funciones.

Residir en Olavarría (excluyente)

Tener conocimiento en Danzas Folklóricas Argentinas (excluyente)

Asistir a la audición con ropa de ensayo, pañuelo de mano, pollera, botas y/o zapatos.

Asimismo, deberán completar el formulario al que se accede haciendo click aquí