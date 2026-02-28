Realizarán una nueva audiencia para integrar el Ballet Folklórico Municipal | Infoeme
Sabado 28 de Febrero 2026 - 19:58hs
28°
Sabado 28 de Febrero 2026 - 19:58hs
Olavarría
28°
Infoeme
 |  comunidad
 - 28 de Febrero de 2026 | 18:35

Realizarán una nueva audiencia para integrar el Ballet Folklórico Municipal

Desde la Dirección del Ballet Folklórico Municipal convocan a bailarines y bailarinas que deseen formar parte del mismo, a que participen de la audición que se desarrollará el sábado 7 de marzo a las 10 horas en el Teatro Municipal.

La misma está destinada a cubrir un rol masculino y el resto integrará la lista de espera de orden de mérito para el 2026.

Los interesados en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Tener disponibilidad para ensayos (sábados de 8 a 14 hs) y funciones.
  • Residir en Olavarría (excluyente)
  • Tener conocimiento en Danzas Folklóricas Argentinas (excluyente)
  • Asistir a la audición con ropa de ensayo, pañuelo de mano, pollera, botas y/o zapatos.

Asimismo, deberán completar el formulario al que se accede haciendo click aquí

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME