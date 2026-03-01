Hallaron una pieza de ajedrez entre los restos de la batalla de la Vuelta de Obligado

Una pieza de ajedrez que pudo haber sido utilizada por el ejército del General Lucio Mansilla días antes del combate de la, fue presentada por el Grupo Conservacionista de Fósiles, equipo que conduce el

Se trata de un caballo tallado en una pieza de madera de color marrón claro, de unos 3,8 cm de alto y 1,6 cm de ancho, fue encontrado años atrás por albañiles que trabajaban en la construcción de unos baños en el sitio donde se concentraban las fuerzas argentinas para el enfrentamiento del 20 de noviembre de 1845, ante las fuerzas conjuntas de Francia e Inglaterra.

A 180 años del combate en la Vuelta de Obligado

La pieza fue hallada a unos 40 centímetros de profundidad junto a fragmentos de proyectiles y otros restos vinculados al combate, los que están a resguardo del Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro.

“No existen antecedentes del hallazgo de este tipo de objetos lúdicos en el ámbito de aquella contienda y eso lo hace muy valioso. Si pensamos que aquellos hombres estaban armando un gran dispositivo de defensa y esperando el combate con los anglo-franceses, es lógico deducir que en sus ratos de descanso ocuparan su mente con una actividad que los distrajese por un rato de aquel inminente y brutal choque de fuerzas”, señalan desde el Museo Paleontológico de San Pedro.

El sector donde fue descubierto está justo detrás del Museo de Sitio “Batalla de Obligado”, un lugar turístico-educativo creado en conjunto entre la Municipalidad de San Pedro y el equipo del Museo Paleontológico, en 2008. Este pequeño museo es el ámbito que atesora y exhibe todas las piezas encontradas por vecinos del pueblo y el Grupo Conservacionista de Fósiles, durante aquellos años.

