Transporte, servicios, colectivos, prepagas y peajes: marzo llega con fuertes aumentos

El tercer mes del año comenzará con nuevos aumentos en alquileres, prepagas, tarifas de luz y gas, boleto de colectivo, prepagas y transporte, entre otros, que ejercerán mayor presión al bolsillo de los argentinos, en medio de una crisis recesiva de ingresos. Uno por uno, cómo serán las subas en marzo.

En ese sentido, el movimiento de precios se dará luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojará que la inflación de enero trepara al 2,9%, marcando su nivel más alto desde abril de 2025, siendo Alimentos y Bebidas no alcohólicas quienes lideraron la suba con una remarcación del 4,7% durante el primer mes del año.

En ese marco, uno de los aumentos que mayor sacudirá el bolsillo de los bonaerenses en marzo será el aumento del boleto de colectivos, luego de que la administración provincial, a cargo de Axel Kicillof, autorizará una suba “extraordinaria” del 15%.

Vale señalar que, aunque el Ejecutivo nacional postergó parte de la actualización impositiva prevista para el 1° de marzo y trasladó el esquema completo a abril, los combustibles también sufrirán incrementos a raíz de un aumento parcial en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), lo que repercutirá en el transporte.

Aumentos de marzo: servicios públicos

No obstante, los servicios públicos será otro rubro que ejercerá mayor presión sobre los bolsillos de los argentinos. Por caso, a partir del 1° de marzo, los usuarios de EDENOR y EDESUR (AMBA) sufrirán una suba extraordinaria del 15% en las tarifas de luz.

En detalle, con un consumo medio los usuarios pasarán de pagar $46.100 a pagar $52.000, mientras que los usuarios residenciales verán un ajuste del 12%, si pagaban $28.500 ahora abonarán $33.300 por su consumo energético.

El agua también sufrirá una importante suba. En concreto, AySA continuará en marzo con el tercer tramo de su mecanismo de actualización tarifaria gradual con tope de 4% mensual, iniciado en enero 2026. De esta forma, elevará el valor costo promedio en $22.739.

Es preciso mencionar que, la medida fue aprobada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución ERAS N° 53/25, publicada en el Boletín Oficial. Este mecanismo consiste en la aplicación de una fórmula polinómica que tiene en cuenta el índice de salarios (IS), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de precios al consumidor (IPC).

Por último, la administración del gobierno de la provincia de Buenos Aires también autorizó una suba del 3,2% para el servicio de gas. El ajuste se aplicará sobre los valores actuales y modificará el esquema vigente. En paralelo, el cargo por metro cúbico consumido tendrá una baja del 1,6%.

Aumentos de marzo: alquileres

Si bien la administración de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) n° 70/2023, los contratos en curso deberán ser respetados con la normativa, y sus condiciones de actualización, hasta su fecha de vencimiento.

De esta manera, aquellos que alquilaron bajo la Ley de Alquileres deberán afrontar subas cercanas al 33,89 % anual en los valores a pagar, a partir del Índice de Contratos de Locación (ICL), que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios.

En tanto, aquellos contratos de alquiler firmados en marzo de 2023 absorberán un aumento del 149,34%, mientras que los acuerdos devenidos de diciembre, bajo actualización trimestral, experimentarán un incremento del 7,3%.

Aumentos de marzo: prepagas

Luego de que el Gobierno tomará medidas para prevenir los aumentos abusivos del sector, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal les ordenó a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga que los aumentos mensuales de las cuotas vayan en línea a los índices de inflación.

Sin embargo, el sector de la medicina prepaga volvió a estar desregulado, luego del acuerdo realizado el 27 de mayo de 2024, entre las empresas representantes del sector y el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, que contemplaba la devolución de lo cobrado por encima de la inflación acumulada hasta mayo de 2024.

En ese marco, al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus clientes la suba para marzo. En la mayoría de los casos se trata de subas superiores a la inflación, ya que los incrementos oscilarán entre el 2,9% y el 3,2%.