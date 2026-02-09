Habrá Torneo de Verano de ABO y se presentó

En el salón de fiestas del Club Pueblo Nuevo y con la presencia del titular de la Asociación de Básquet de Olavarría, Diego Lancione se presentó el Torneo de Verano que dará comienzo el venidero jueves en el Juan Manolio.

“Volvemos a dar inicio a la temporada. Juntamos a los clubes, les hicimos la propuesta de volver a jugar un Torneo de Verano y serán cuatro de Olavarría y otros cuatro Interciudades que van a hacer un esfuerzo grande para participar”, comenzó diciendo el presidente de la ABO sobre la competencia que se extenderá hasta finales del mes de marzo.

El torneo tendrá sus primeros dos partidos en el recinto del “Lobo” donde los locales jugarán ante Ferro y El Fortín. Además, en la Zona 1 participa San Martín.

Por otro lado, la Zona 2 contará con la participación de Chacarita, Racing de La Madrid, Sport Club Trinitarios y Argentino de Pehuajó que sumará sus primeros cotejos como nuevo integrante de la ABO.

El fixture:

Zona 1:

1° fecha (12/02) en Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo “B” – Ferro

Pueblo Nuevo “A” – El Fortín

2° fecha (19/02) en Ferro

Pueblo Nuevo “B” – San Martí

Ferro – Pueblo Nuevo “A”

3° fecha (26/02) en Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo “B” – Pueblo Nuevo “A”

San Martín – El Fortín

4° fecha (05/03) en El Fortín

Pueblo Nuevo “A” – San Martín

El Fortín – Ferro

5° fecha (12/03) en San Martín

Pueblo Nuevo “B” – El Fortín

San Martín – Ferro

Semifinales (19/03)

1° vs 4°

2° vs 3°

Final (26/03)

Ganador 1 vs Ganador 2

Zona 2

1° fecha (20/02) en Chacarita

Argentino vs Racing (L)

Chacarita vs Sport Club Trinitarios

2° fecha (27/02) en Racing (L)

Sport Club Trinitarios vs Argentino

Racing (L) vs Chacarita

3° fecha (06/03) en Argentino

Racing (L) vs Sport Club Trinitarios

Argentino vs Chacarita

Semifinales (13/03) en Sport

1º vs 4º

2º vs 3º

Final (20/03)

Ganador 1 vs Ganador 2

Fuente: Prensa ABO