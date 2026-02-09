Tragedia en Ruta 9: dos jóvenes perdieron la vida tras protagonizar un choque | Infoeme
Lunes 09 de Febrero 2026 - 15:15hs
Lunes 09 de Febrero 2026 - 15:15hs
Olavarría
Infoeme
 policiales
 9 de Febrero de 2026 | 14:19

Tragedia en Ruta 9: dos jóvenes perdieron la vida tras protagonizar un choque

Dos jóvenes, de 22 y 23 años, que viajaban en una motocicletamurieron luego de chocar con un vehículo en la Ruta Nacional N°9, a la altura de la ciudad cordobesa de Oncativo.

Según informaron fuentes medios locales a la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes en el kilómetro 590, donde las víctimas circulaban a bordo de una moto de 125 cc e impactaron contra un rodado de mayor porte manejado por un hombre de 68 años, quien era acompañado por dos personas de 62 y 88 años.

Los ocupantes sufrieron lesiones leves y fueron derivados a distintos hospitales de la zona a causa de la colisión.

La Policía local y dotaciones de bomberos de Oliva y Oncativo trabajaron en la escena para la realización de análisis de rigor, motivo por el que el tránsito permaneció interrumpido.

El personal de salud constató los decesos de los muchachos que se desplazaban en la moto y las circunstancias del hecho son investigadas. (NA)

