Con lista de unidad, Federico Aguilera continuará al frente del PJ de Olavarría

Con lista de unidad, Federico Aguilera continuará al frente del PJ Olavarría, luego de que en la jornada de este sábado se formalizó el listado unificado que conducirá el Partido Justicialista de Olavarría, confirmando la continuidad de Federico Aguilera como presidente.

"La conformación de una lista de unidad, consensuada entre los distintos sectores del peronismo local, refleja un fuerte respaldo político y la voluntad de fortalecer el trabajo colectivo, priorizando el diálogo y la construcción conjunta de cara a los desafíos futuros", indicaron desde el partido.

En ese marco, Aguilera destacó la importancia de haber alcanzado una propuesta de consenso que permita seguir consolidando al PJ, con una "conducción amplia, plural y representativa".

La nueva conducción del Partido Justicialista de Olavarría quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente

Federico Aguilera

Vicepresidenta

Natalia Álvarez

Secretario general

Jorge Garaitz

Secretaría administrativa y de actas

Jessica Ivon Rodríguez Bruno

Secretaría de organización

Matías Cirigliano

Secretaría de formación política

Andrea Belén Abraham

Secretaría de desarrollo humano

Martín Mazzoleni

Secretaría de relaciones

María Celeste Irigoyemborde

Secretaría de finanzas

Miguel Alberto García

Secretaría de cultura y comunicación

Lucía Palacios

Secretaría de la mujer

Carolina Planes

Secretaría de asuntos gremiales

Juan Sánchez

Secretaría de la juventud

Javier Jacinto

Secretaría de derechos humanos

María José Maidana

Secretaría técnico profesional

Mariano Ferro

Secretaría de discapacidad

Pierina Pirola

Vocales

Matías Venzi

Luciana Ponce

Osvaldo Varese

Mariana Agazzi

Vocales suplentes

Pablo Maccarini

Carolina Melitón

Martín Santellán

Eliana Reccia Mondelo

Congresales provinciales:

1. Cazola Hosanna Ester

2. Arouxet Ramongassie Juan Pablo

3. Garay Graciela Noemi

4. Gonzalez Hueso Jose Gervasio

5. Diaz Evelyn

Congresales provinciales suplentes:

Mendez Llorente Nahuel Facundo

Ponce Melina Andrea

Aranze José Carlos

Ponce Tamara Abigail

Vazquez Ramiro Alejo