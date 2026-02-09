Con lista de unidad, Federico Aguilera continuará al frente del PJ de Olavarría

Con lista de unidad, Federico Aguilera continuará al frente del PJ Olavarría, luego de que en la jornada de este sábado se formalizó el listado unificado que conducirá el Partido Justicialista de Olavarría, confirmando la continuidad de Federico Aguilera como presidente.
"La conformación de una lista de unidad, consensuada entre los distintos sectores del peronismo local, refleja un fuerte respaldo político y la voluntad de fortalecer el trabajo colectivo, priorizando el diálogo y la construcción conjunta de cara a los desafíos futuros", indicaron desde el partido.
En ese marco, Aguilera destacó la importancia de haber alcanzado una propuesta de consenso que permita seguir consolidando al PJ, con una "conducción amplia, plural y representativa".
La nueva conducción del Partido Justicialista de Olavarría quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente
Federico Aguilera
Vicepresidenta
Natalia Álvarez
Secretario general
Jorge Garaitz
Secretaría administrativa y de actas
Jessica Ivon Rodríguez Bruno
Secretaría de organización
Matías Cirigliano
Secretaría de formación política
Andrea Belén Abraham
Secretaría de desarrollo humano
Martín Mazzoleni
Secretaría de relaciones
María Celeste Irigoyemborde
Secretaría de finanzas
Miguel Alberto García
Secretaría de cultura y comunicación
Lucía Palacios
Secretaría de la mujer
Carolina Planes
Secretaría de asuntos gremiales
Juan Sánchez
Secretaría de la juventud
Javier Jacinto
Secretaría de derechos humanos
María José Maidana
Secretaría técnico profesional
Mariano Ferro
Secretaría de discapacidad
Pierina Pirola
Vocales
Matías Venzi
Luciana Ponce
Osvaldo Varese
Mariana Agazzi
Vocales suplentes
Pablo Maccarini
Carolina Melitón
Martín Santellán
Eliana Reccia Mondelo
Congresales provinciales:
1. Cazola Hosanna Ester
2. Arouxet Ramongassie Juan Pablo
3. Garay Graciela Noemi
4. Gonzalez Hueso Jose Gervasio
5. Diaz Evelyn
Congresales provinciales suplentes:
Mendez Llorente Nahuel Facundo
Ponce Melina Andrea
Aranze José Carlos
Ponce Tamara Abigail
Vazquez Ramiro Alejo