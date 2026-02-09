La última noche de los Carnavales 2026 cerró con la quema del Rey Momo frente a 30 mil personas

El Municipio informó que en la noche de este domingo se celebró la última noche de los Carnavales 2026 con la tradicional quema del Rey Momo con la participación de 30 mil personas en el cierre y un total de 65 mil personas teniendo en cuenta todos los días del evento.

Organizados por el Municipio, con el acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, los Carnavales 2026 se desplegaron durante tres noches, a puro brillo y color en el Corsódromo Municipal “Gabriel Antonio”.

La tercera noche contó con la participación destacada de la Comparsa Mirú Mirá, oriunda de 25 de Mayo. Además, desfilaron las comparsas Verano Dorado, GRES Salgueros, Caporales Sangre Morena, GRES Bahía Ba, Insaciables, Daii Yará, Agrupación 100% Salay, El color de tu corazón, Arrebatando Lágrimas y Vip Samba.

La jornada inicial se realizó el pasado viernes 6 de febrero, con las participaciones de Centros de Día y Programa Callejeada, propuestas coordinadas desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos del Municipio. A la par, también desfilaron integrantes del Programa Municipal Verano Dorado que es desplegado desde la Subsecretaría de Deportes.

Además, participaron las agrupaciones El grito de los barrios, Insaciables, GRES Salgueros, Vip Samba, El Color de tu corazón, Daii Yará y Bahía Ba. Mientras que la segunda noche, el sábado 7, contó la presencia de Los reyes de la noche, El grito de los barrios, Daii Yará, GRES Bahía Ba, Caporales Sangre Morena, Arrebatando Lágrimas, Insaciables, Vip Samba y El color de tu corazón.

Los Carnavales 2026 tuvieron su tradicional cierre con la quema del Momo, que en esta oportunidad fue “El señor IA”, confeccionado por artistas y docentes de las escuelas municipales con la coordinación de Mauricio Gogorza. Concluía así un evento de trascendencia regional, que fue disfrutado y aplaudido por un marco de público de todas las edades.